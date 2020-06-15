Netflix'in yeni bir Türk dizisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Barış Falay'ın açıklamalarıyla ortaya çıkan Menajerimi Ara isimli Netflix'in yeni Türk dizisi, ilk bölümü 2015'te yayınlanan "Call My Agent" isimli dizinin Türkiye uyarlaması olacak. Dizinin başrolünde ise Barış Falay ve Canan Ergüder'i göreceğiz.

Ezel dizisindeki 'Kerpeten Ali' rolü ile büyük çıkış yakalayan Barış Falay tarafından yapılan açıklamalar, Netflix'in yeni bir Türk dizisi üzerinde çalıştığını ve bu dizinin isminin "Menajerimi Arayın" olacağını gözler önüne seriyor.

Netflix, 2015 yılında "Call My Agent" isimli bir diziyi aboneleri ile buluşturmuştu. "Menajerimi Arayın" bu dizinin Türkiye uyarlaması olarak geliyor. Menajerimi Arayın ismiyle Netflix kullanıcılarının beğenisine sunulacak dizinin orijinal hikayesi, Paris'te yaşanan beklenmedik bir kriz sonrasında müşterilerinin memnuniyetini ve çalıştıkları şirketleri ayakta tutmak isteyen menajerlerin başlarına gelenleri anlatıyordu. Dizinin Türkiye uyarlamasının da buna benzer bir yapıda olacağını söyleyebiliriz.

Barış Falay, bir röportaj sırasında yeni projesi ile ilgili de konuştu ve diziyi gün yüzüne çıkardı. Netflix'in Menajerimi Arayın isimli yeni Türk dizisinde başrol oynayacağını ifade eden Falay, farklı karakterleri canlandırmayı sevdiğini ve Netflix'in yeni dizisindeki karakterinin de hayli farklı olacağını ifade etti.

Barış Falay'ın Menajerimi Arayın dizisindeki başrol arkadaşı Canan Ergüder olacak. Behzat Ç. ve Güllerin Savaşı gibi projelerle sevilen oyuncular arasında yerini alan Ergüder, Menajerimi Ara dizisiyle bir kez daha seyircilerin karşısına çıkacak Dizide ayrıca; Ayşenil Şamlıoğlu, Fatih Artman ve Ahsen Eroğlu gibi isimler de yer alacak. Diziyle ilgili diğer detayların önümüzdeki günlerde gün yüzüne çıkması bekleniyor.