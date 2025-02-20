Birinin, evinizde fark edilmeden 1 yıl boyunca yaşadığını düşünün. Evet, bu gerçek bir olay. Neler olup bittiğini öğrenmek için sizi içeriğimize doğru alalım…

2008 yılında Japonya’da yaşanan bir olay, dünya çapında yankı uyandırmıştı. Yalnız yaşayan bir adamın evinde, fark edilmeden yaşayan bir kadın vardı.

Mutfağındaki yemeklerin eksilmesiyle durumdan işkillenen adamın başına gelen, film senaryolarını aratmayan bu olayın derinliklerine inmeye hazır mısınız?

Her şey, adamın mutfağındaki yemeklerin eksildiğini fark etmesiyle başladı.

57 yaşındaki adam, buzdolabındaki yemeklerin eksildiğini ilk fark ettiğinde kendinden şüphe duydu fakat zamanla yiyeceklerin düzenli bir şekilde azaldığından, kaybolduğundan emin oldu.

Bunun üstüne neler olup bittiğini anlamak için bir plan yapmaya karar verdi. Tabii ki akla ilk gelen, en etkili yöntemi uyguladı: eve kamera koymak. Kamera görüntülerini izlediğinde gördükleri ise şoke ediciydi.

Adamın tanımadığı bir kadın, mutfağa girip yemekleri yiyordu.

Adam güvenlik kamerası kayıtlarına baktı ve şaşırtıcı olduğu kadar tüyler ürpertici bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Tanımadığı bir kişi, adam evde olmadığı zamanlarda mutfağa girip çıkıyordu. Bu görüntülerin üstüne adamın yaptığı ilk iş, polisi aramak oldu.

Eve gelen polis, detaylı aramaları sonucunda herhangi bir hırsızlık veya zorla girme izi görmedi. Aramaya devam ettiklerinde, dolabın üst kısmındaki küçük bir depolama alanında inanılmaz bir şeyle karşılaştılar…

Depolama alanında saklanan 58 yaşında bir kadın vardı.

Resmen orada kendine yaşam alanı yaratmıştı. Zemine yatak sermiş, plastik şişe gibi basit eşyalarla hayatta kalmıştı. Evin sahibi her dışarı çıktığında mutfaktan yemek yiyip banyoyu kullanıyor, tuvaletini yapıyor ve adamın gelme saatine yakın tekrar depolama alanına giriyordu. 1 yıl boyunca böyle yaşamıştı.

Sorgulamada, motivasyonu soruldu.

Sorgulamada kadın, gidecek hiçbir yeri olmadığını, bir gün sokakta dolanırken bu evin kapısının açık olduğunu fark ettiğini ve içeri girerek saklanmaya başladığını söyledi. Hırsızlık yapmamıştı (evdeki eşyaları ve yemekleri kullanmak dışında) ve sadece burada yaşamıştı.

Horikawa adlı bu kadınına sonra ne olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen evsizlerin yaşadığı bir yere yerleştirildi ya da sosyal hizmetlerden yardım aldı.

Gerilim filmlerine konu olacak türdeki bu olay, sadece Japonya’da değil tüm dünyada ses getirdi. Bir insan, nasıl olmuştu da başka bir insanın evinde fark edilmeden 1 yıl yaşayabilmişti? İnsanın tüm evini dip bucak arayası geliyor resmen…

İlginç olayları anlattığımız diğer içeriklerimiz: