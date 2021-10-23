Ateş Çemberi’nde Batan 2. Dünya Savaşı Gemileri Yüzeye Çıktı

Japonya’daki bir adada sismik volkanik aktiviteden dolayı 2000’li yıllardan beri yükselen batık gemiler, bu sene tamamen gün yüzüne çıktı. 2. Dünya Savaşı sırasında batan ABD savaş gemileri, şu anda çürümüş halde kumsalda sere serpe yatmakta.

Pasifik Okyanusu’nda yer alan ‘Ateş Çemberi’ adlı bölge, adını bitmeyen volkanik patlamalar ve depremlerinden alıyor. Sismik açıdan dünyanın en dengesiz bölgelerinden biri olan Ateş Çemberi’ndeki bu aktiviteler, bölgede geçici ve kalıcı adaların da ortaya çıkmasına neden oluyor. Yakın zamanda yine bu aktivitelerden dolayı değişen kara sınırları ise bu sefer çok daha ilginç görüntülere sebep oldu.

Japonya’nın güneyinde kalan Iwo Jima adlı bölgede meydana gelen sismik hareketler, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma savaş gemilerini tekrar gün yüzüne çıkardı. Savaşın oldukça yoğun geçtiği bölgede yer alan Iō Tō adasının kıyılarında beliren çürümüş gemiler, modern dünyanın şekil almasında büyük payı olan korkunç savaşı tekrar hatırlattı.

Her yıl birkaç karış yükseğe çıkıyorlar

Her yıl 25 santimetreden 76 santimetreye kadar yükselen ada, gemilerin bölgeye geldiği 1945 yılında yaklaşık 15 metre daha alçaktı. Gemilerin fark edilmesinden sonra edinilen bilgilere göre buradaki gemiler, özellikle taarruz amaçlı bölgeye demir atmış gemiler değillerdi. ABD Deniz Kuvvetleri, adayı ele geçirdikten sonra liman inşası için bu gemileri dalgakıran olarak kıyıya çekmişti.

Ayrıca gemiler, tabii ki hiç ortada yokken birden bire su yüzeyini aşarak bize sürpriz yapmadı. Gemilerin 2006 yılından bu yana yukarıdan çekilmiş fotoğrafları mevcut ve her sene kat ettikleri yükseklik, gözle rahatça seçilebiliyor. Savaştan kalma görüntüleri de bulunan gemiler, siviller tarafından oldukça nadir olarak ziyaret edildiği için on yıllardır el değmemiş şekilde siyah kumların üzerinde yatıyor.