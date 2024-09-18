Batman, Hollywood'da Yıldızı Olan İlk Süper Kahraman Oldu

Hollywood'da 2790. şöhret yıldızı Batman'e adandı. Ünlü karakter bu yıldız verilen ilk süper kahraman oldu.

Hollywood'da yıldızların isimlerinin yer aldığı, Walk of Fame adı verilen yolda sadece gerçek oyuncuların değil sık sık kurgusal karakterlerin de yıldızları bulunuyor. Walk of Fame'e eklenen yeni yıldız ise tarihte bir ilk oldu ve Batman, burada yıldızı bulunan isimler listesine eklenen son yıldız ve ilk süper kahraman oldu.

Batman yıldızı 26 Eylül'de yapılacak olan törenle yerine yerleştirilecek. Bu törende DC Başkanı Jim Lee ve DC Kıdemli Başkan Yardımcısı Anne DePies hazır bulunacak.

Yaratıcısı ile aktörü arasında yer alacak

Batman, kendi yıldızını aldığında Guinness Dünya Rekorları Kitabı'nda da yer alacak. Öte yandan Batman, Detective Comics ile en uzun süre yayımlanan çizgi roman rekoruna ve ekranlara en çok uyarlanan karakter rekoruna da sahip. Batman'in yıldızı ise karakteri ortaya çıkaran isimlerden Bob Kane ile karakteri canlandıran isimlerden Adam West'in yıldızları arasına yerleştirilecek.

Batman sevenler için tek haber de bu değil. 21 Eylül günü Batman günü olarak kutlanacak. Bu güne özel olarak bazı özel çizgi romanlar yayımlanacak. Ayrıca Warner Bros stüdyolarında bazı bölgelerde de Batman'in ikonik yarasa ışığı gökyüzüne yansıtılacak. Ayrıca 1989 tarihli Tim Burton'ın Batman filmi de yeniden vizyonda olacak.

Pelerinli Süvari, Kara Şövalye gibi isimlerle de anılan Batman hakkında siz ne düşünüyorsunuz?