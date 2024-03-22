The Batman filmiyle aynı evrende geçen The Penguin dizisinin ilk tanıtım fragmanı paylaşıldı. HBO imzalı dizi, Batman'in büyük düşmanı Penguen'i konu ediniyor. Karakter, filmde olduğu gibi yine Colin Farrell tarafından canlandırılıyor.

Matt Reeves’in yönettiği, Robert Pattinson’ın Batman olarak karşımıza çıktığı 2022 yapımı The Batman filmi, izleyenlerden büyük beğeni toplamıştı. Film, Batman dışında diğer ikonik karakterleri de tekrar beyaz perdeye taşımıştı. Bunlardan biri de ünlü aktör Colin Farrell’ı tanınmaz hâle sokan Penguen idi.

2. The Batman filmi ertelense de serinin hayranları Penguen’i anlatacak The Penguin dizisini merakla bekliyordu. HBO, bugün bu diziden ilk tanıtım fragmanını bizlerle buluşturdu. Fragman, yine kasvetli Gotham havasını iyice hissedeceğimizi gösterirken kısaca karakterlere ve nelerle karşılaşacağımıza göz atmamızı sağladı.

The Penguin fragmanı

The Penguin konusu

Mini dizi olacak The Penguin, Batman’in en büyük düşmanlarından olan Penguen’i merkezine alacak. The Batman filminin hemen sonrasında geçecek ve karakterin Gotham’ın suç dünyasına hükmetmeye çalışırken yaşadıklarını konu edinecek. Batman’in görünüp görünmeyeceğini bilmiyoruz.

The Penguin oyuncu kadrosu

Colin Farrell, yine Penguen olarak karşımıza çıkacak. Farrell’a ek olarak Cristin Milioti, Michael Zegen, Clancy Brown, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirde O’Connel gibi isimler de var. Dizinin yaratıcılığını ise Lauren LeFranc üstleniyor.

The Penguin çıkış tarihi

8 bölümden oluşacak dizinin tam bir çıkış tarihi bulunmuyor. Ancak fragmanın sonundaki açıklamaya baktığımızda 2024’ün sonbahar aylarında Max’te yayımlanacağını görebiliyoruz.