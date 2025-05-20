Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Battlefield 6'dan yeni oynanış görüntüleri sızdırıldı. Videolar, oyundaki "yıkım"ın nasıl olacağını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Electronic Arts imzası taşıyan ve en çok sevilen FPS serilerinden biri olan Battlefield’ın yeni oyunu büyük heyecanla bekleniyordu. Sürekli yapım hakkında bilgiler ve sızıntılar geldiğini görüyorduk. Birkaç gün önce hikâyesinden bilgiler ortaya çıkarken birkaç hafta önce ise oynanış görüntüleri sızmıştı.

Şimdi ise yine benzer bir gelişme yaşandı. Battlefield 6’nın yeni oynanış görüntüleri sosyal medyada dolaşmaya başladı. Görüntüler, oyunda bizi nelerin beklediğine detaylı bir şekilde bakmamızı sağlıyor.

Sızan oynanış görüntüleri oyunun “yıkım” odaklı olacağını bir kez daha gözler önüne seriyor

Battlefield 6 ile ilgili daha önce gelen bilgilerde oyunun “yıkım” odaklı olacağı ifade edilmişti. Yani haritasında her şey patlayıp yıkılan yapıda olacaktı. Videolar da bunun oyunda nasıl karşımıza çıkacağını gözler önüne seriyor. Sızıntılar, X üzerinden “goodboy” isimli bir kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Videolara baktığımızda yeni Battlefield oyununda karşımıza çıkacan silahlara, araçlara, mekânlara ve dahasına göz atabiliyoruz. Örneğin bir videoda tankla haritadaki her yerin parçalanabildiği görülüyor. Binalar ve çevresel unsurların hepsini parçalıyor. Bir başka videoda ise direkt olarak FPS olarak oynanışı ve silah mekaniklerini görüyoruz. Üçüncü videoda da aynı şekilde fakrlı bir senaryoda çatışmalar gösteriliyor.

Electronic Arts, Battlefield 6 hakkında geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yaparak oyunun çıkış tarihi hakkında fikir edinmemizi sağlamıştı. Oyun, GTA 6’yla çakışmayarak Nisan 2026’dan önce piyasaya sürülecek. Tam tarihii ise henüz belli değil.