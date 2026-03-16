Baydöner'de Büyük Veri Sızıntısı Yaşandığı İddia Edildi: "3.7 Milyon Kişinin Bilgileri Sızdırıldı!"

DailyDarkWeb'de paylaşılan raporlara göre 3.7 milyon kişinin Baydöner sistemlerine kayıtlı verileri sızdırılmış durumda.

Barış Bulut

Restoran zinciri Baydöner, büyük bir siber saldırıyla gündemde. İddialara göre hackerlar şirketin sistemlerine sızarak 3.7 milyon müşteriye ait verileri ele geçirdi. Sızdırılan bilgiler arasında isim, iletişim bilgileri ve sipariş geçmişleri gibi kritik veriler bulunuyor.

Siber güvenlik platformu DailyDarkWeb tarafından paylaşılan raporlara göre saldırganlar kayıtlı kullanıcı verileri, CRM müşteri bilgileri ve sipariş kayıtlarını içeren geniş bir veri setine erişti. Çalındığı öne sürülen bilgiler arasında ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi ve sipariş detayları yer alıyor.

Hangi veriler ele geçirildi?

  • Ad ve soyadlar
  • E-posta adresleri
  • Telefon numaraları
  • 622 bin adet düz metin halinde parola
  • 42 bin adet T.C kimlik numarası
  • CRM sadakat grubu bilgileri ve kullanıcı tercihleri
  • Doğum tarihleri
  • Sipariş detayları (tutarlar ve fiziksel adresler dâhil)

Şirketten resmî açıklama geldi

Gelişmelerin ardından Baydöner yönetimi olayla ilgili açıklama yaptı. Şirket, 8 Mart 2026’da tedarikçi sistemlerinde bir güvenlik ihlali tespit edildiğini doğruladı. Yapılan incelemelerde, yetkisiz kişilerin tedarikçi sistemleri üzerinden erişim sağlamış olabileceğine dair bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Şirket ayrıca müşterilerin hesap şifrelerini derhâl değiştirmelerini, aynı şifreyi kullandıkları diğer platformlarda da güvenlik önlemi almaları ve tanımadıkları kaynaklardan gelen e-posta, SMS veya telefon aramalarına dikkat etmelerini söyledi.

