Tüm dünyada çip krizi otomobil sektörünü etkilemeye devam ederken ülkemizde bayilerden alınan otomobiller, ikinci el piyasada daha yüksek fiyattan satılıyor. Bu durumun nereye varabileceğinin bir örneğiyse Rusya’da yaşanıyor.

Dünya çapında tüm sektörleri etkilemeye devam eden çip kriziyle birlikte ülkemizdeki enflasyon ve kurdaki artış, otomobil fiyatlarını tek gecede on binlerce TL yukarı çekmeyi başarmıştı. Fakat araçların fiyatlarındaki artışa neden olan farklı bir neden de bulunuyor: İkinci el araçlardaki sıfır otomobil akını.

Çip krizi nedeniyle üretimin yavaşladığı otomotiv sektöründe bayilere yapılan teslimatlar da fazlasıyla etkilendi. Hâl böyle olunca talebin karşılanamadığı bu sektörde otomobil de artık bir yatırım aracı haline dönüştü. Bayilere uzun aralıklarla gelen teslimatlar, bayilerin sipariş listesine adını yazdıranlara yapılmaya başladı. Bu kişilerin birçoğuysa yeni aldıkları sıfır otomobili daha yüksek fiyattan ikinci el pazarına sürüyor.

“Otomobille ilgisi olmayan insanlar bile sıraya giriyor”

İkinci el otomobil sektörü temsilcilerinden Savaş Açıkgöz, bu konuyu şu şekilde açıklıyor:

“Otomobil Türkiye’de her zaman bir yatırım aracı olmuştur. Bu trend pik yapmış durumda. İnsanlar sıfır otomobilde sıraya giriyor. Teslim aldıkları aracı birkaç hafta sonra minimum yüzde 5-10 karla satma planları yapıyor. Çünkü otomobili nakite çevirmek her zaman kolaydır. Otomobille ilgisi olmayan insanlar bile sıraya giriyor. Hatta bunu bütçe ayırmadan yapan bile var. Teslimat günü yaklaşınca, henüz teslim almadığı aracı daha yüksek fiyattan satıp, bayiye parayı bu yolla ödüyor. Bu trendi gelecek yılın ilk aylarında da göreceğiz. Tüketiciler otomobile yatırım yapmayı risksiz görüyor ve ‘en kötü aldığım fiyata satarım’ diye düşünüyor.”

Öte yandan Açıkgöz, ikinci el tedariki yapan büyük firmaların da piyasadan araç topladığını, bu araçları fiyat arttığında satmayı planladıklarını ifade etti.

Rusya’daki örnek, engellemezsek geleceğimizden bir örnek olabilir:

Çip krizi nedeniyle sipariş sırasının oluştuğu bir yer de Rusya. Fakat burada işler biraz daha abartı boyutlara ulaştı. Rusya’da yeni model edinmek için aylarca, hatta bir yıla yakın bir süre boyunca sıra beklemek gerekiyor. Bu durumu fırsat bilenlerse aldıkları sıraları yaklaşık 250 bin rubleye (34 bin TL) satışa çıkarıyor.