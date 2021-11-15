Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre otogaz fiyatlarına bir zam daha gelecek. Bu gece itibarıyla geçerli olacak zam ile otogaz fiyatı, Türkiye'nin pek çok yerinde 7 liraya dayanmış olacak. 25 kuruşluk zam, pompa fiyatlarına yansıyacak.

Döviz kurunun dalgalı yapısı ve koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan krizler, akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Devlet, Eşel Mobil Sistemi ile akaryakıttaki ÖTV'den vazgeçmiş olsa da karşılanabilecek marj kalmamış olması, pompa fiyatlarının kısa bir süre içerisinde 1 TL civarında yükselmesine yol açtı. Ancak görünen o ki akaryakıttaki zam furyası, en azından bir süre daha devam edecek.

NTV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre bu kez de otogaza zam gelecek. Zaten son dönemde fiyatı iyiden iyiye artan ve benzin ve motorine adeta kafa tutmaya başlayan otogaz, bu gece itibarıyla 25 kuruş daha zamlı satın alınacak. Eşel Mobil Sistemi LPG için de kendi kendini sıfırladığından, yapılacak zammın pompaya yansıması bekleniyor.

LPG (otogaz), bu geceki zamla 7 liraya dayanacak

Yapılacak zam, uygun fiyatlar nedeniyle LPG'yi tercih eden vatandaşları zorlayacak gibi görünüyor. Zira 16.11.2021 saat 00:00 itibarıyla uygulamaya konacak zam, İstanbul'un Avrupa yakasındaki otogaz fiyatlarını neredeyse 7 TL'ye çıkaracak. Yaptığımız kontrollerde, İstanbul Avrupa yakasındaki güncel LPG fiyatının 6,66 TL olduğunu görüyoruz.

Bu arada; piyasa serbestliği, bölge ve markalara göre fiyatlarda değişiklik olabileceğini belirtelim. Ancak bu değişiklik, birkaç kuruş ile sınırlı olarak karşımıza çıkacak...