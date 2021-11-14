Bazı Tesla Araçlarda Bağlantı Noktasının Olmadığı Bildirildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan çip kıtlığının etkileri, geçtiğimiz her gün kendisini daha da sert bir şekilde hissettirmeye devam ediyor. Birçok araba üreticisi devinin ardından, Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'da çip sıkıntısından nasibini aldı.

Çip sıkıntısı; teknolojinin birçok alanına yayılmış durumda. BMW'nin yeni modellerinden bazılarında da çip sıkıntısı sebebiyle dokunmatik ekran bulunmayacağını ve General Motors’ın (GM) da bazı yeni araçlarında kablosuz şarjdan ve yakıt yönetim modülünden vazgeçmek zorunda kaldığını düşündüğümüzde, çip sorunun boyutları giderek daha da büyüyecek gibi gözüküyor. Kıtlık nedeniyle Cadillac'ın Super Cruise özelliği de iptal edilmiş durumda. Yani uzun lafın kısası, şu an yeni bir araba almak için en uygun zaman değil desek pek de yanılmış olmayız.

Bunların ardından şimdi de bazı Tesla kullanıcıları, yeni satın aldıkları Model 3'lerin ve Model Y'lerin USB bağlantı noktalarının eksik olduğunu bildirdiler. 11 Kasım'da patlak veren soruna göre; orta konsol ve arka koltukların yakınında bulunan USB-C bağlantı noktalarına ek olarak, elektrikli araçların kablosuz şarj cihazlarında da sıkıntı var gibi gözüküyor. Tesla ise, bu sıkıntının ardındaki tek sebebin, bir süredir otomotiv sektörünü oldukça kötü yönde etkileyen çip kıtlığı sıkıntısı olduğunu belirtiyor.

Müşteriler, bu durumdan haberdar olmadığını belirtiyor

Daha da kötüsü bazı müşteriler; Tesla'nın kendilerine arabalarında USB bağlantı noktalarının bulunmayacağını söylemediğini iddia ediyor. Bu iddiaların doğru olması halinde bu, kullanıcıların araçlarındaki USB bağlantı noktalarının eksik olduğunu, aracı görene kadar bilmedikleri anlamına geliyor.

Tesla ile iletişime geçmeyi başaran müşteriler, şirketten portların bu aralık ayında hazır olabileceğini ve daha sonra monte edilmek üzere randevu alabilecekleri cevabını aldı. Ancak bu, parçaların söylenen tarihte kesin bir şekilde hazır olacağının bir garantisi de değil. Bu da demek oluyor ki bu sorunlarla karşılaşan müşteriler müşteriler; sorun çözülene kadar kendi cihazlarını bile şarj edemeyen 'oldukça pahalı bir tekerlekli pil' kullanmaya mahkumlar.