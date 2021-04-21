Bazı Steam Hesaplarında 25 Bin Oyun Olduğu Açığa Çıktı

Yayınladığı son beta sürüm ile ilgili güncelleme notları paylaşan Steam geliştiricileri, platformlardaki bazı hesaplarda 25 bin civarında oyun olduğunu duyurdu. Bu hesapların kimlere ait olduğu bilinmezken, hesapların ne amaçla kullanıldığı ve hangi oyunların bulunduğu da bilinmiyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam ile ilgili çok garip bir durum açığa çıktı. Geçtiğimiz günlerde yeni bir beta sürüm yayınlayan Steam geliştiricileri, bu sürümün güncelleme notlarında bugüne kadar hiç de düşünmediğimiz bir açıklamaya yer verdiler. Geliştiriciler tarafından yapılan hazırlanan güncelleme notlarına göre bu sürüm, 25 bin civarında oyuna sahip olan Steam kullanıcılarının yaşadıkları çökme sorununu ortadan kaldırıyordu.

Steam, bugüne dek platformda en fazla sahip oyuna sahip hesap sahiplerinin kimler olduğunu açıklamadı. Ancak güncelleme notlarında yer alan açıklama, Steam platformundaki birden çok hesap sahibinin 25 bin adet civarı oyuna sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak bu kullanıcıların ne gibi bir çökme sorunu yaşadıkları da açıklanmıyor.

İşte Steam'in güncelleme notlarında yer alan o detay

Bir Steam kütüphanesinde 25 bin civarında oyunun bulunduğunu düşünmek bile oldukça zor. Zira bu tür büyüklükte bir kütüphane zaman, fiyat ve depolama alanı açısından dünyanın herhangi bir yerindeki oyuncuyu yoracaktır. Bunu biraz daha detaylandırmak gerekirse; 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre Steam'deki bir oyunun ortalama fiyatı 6 dolar idi. Yani 25 bin civarında oyuna sahip olan bir Steam kullanıcısının, ortalama olarak 150 bin doları gözden çıkarması gerekiyor.

Öte yandan, 25 bin adet oyuna sahip olsanız ve bu oyunlara yalnızca 1 saat ayırırsanız, oyunlarla ilgili bilgi sahibi olmak için tam 25 bin saat ayırmanız gerekiyor. Bir yılda toplam 8.760 saat olduğunu düşünecek olursak, eğer neredeyse 3 yıl boyunca hiçbir şey yapmadan (uyumak da buna dahil) oyun oynarsanız, oyunların tümüyle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

Steam'in en büyük avantajı, hiç şüphesiz sadece istediğiniz oyunu indirmenizi sağlıyor oluşu. Yani bu platformu kullanırken, sahip olduğunuz tüm oyunları bilgisayarınıza indirmeye gerek olmuyor. Eğer böyle bir durum gerçekleşecek olsaydı, günümüz oyun boyutlarını düşünürsek, kolay kolay karşılayamayacağınız büyüklükte depolama alanına ihtiyaç duyardınız. Hatta basit bir örnek vermek gerekirse, indirdiğiniz tüm oyunların boyutu 1 GB olsa, 25 bin civarı oyunu depolamak için neredeyse 25 TB depolama alanına ihtiyaç duyardınız.

Valve, böylesine büyük Steam hesaplarının kimlerin elinde olduğuna dair hiçbir açıklama yapmadı. Ayrıca bu hesaplara yapılan ödemelerin, hesapların aktiflik durumunun ve bu kütüphanelerde ne gibi oyunlar olduğu da bilinmiyor. Ancak her şeye rağmen bir Steam hesabında 25 bin oyun olduğunu düşünmek, gerçekten de akıllara durgunluk veren bir olay.