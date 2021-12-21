BDDK: Döviz Kurundaki Havayı Manipüle Edenlere Suç Duyurusu

BDDK, döviz kurundaki olumlu havayı manipüle edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Kurum, konuyu yakından takip ettiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin en tarihi günlerinden geçiyoruz. Öyle ki dolar/TL paritesi, son günlerde gözle görülmemiş hızla yükseldi. 1 dolar, 18 TL'nin üzerine kadar çıktı. Bunun doğal bir sonucu olarak da enflasyon patlama yaptı. Akaryakıttan gıdaya hemen her kalemde gözle görülür fiyat artışları yaşandı. Ancak dün akşam, hiç kimsenin beklemediği bir olay yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrasında dolar, tarihinde görülmemiş hızla geri çekildi. 21 Aralık Saat 09:10 itibarıyla 1 dolar, 12 TL'ye denk geliyor.

Bu durum, Türkiye'nin bir anda zenginleşmesine yol açtı. Bu zenginleşmenin nasıl olduğunu tam olarak anlaşılamadı ama alım gücümüz, düne kıyasla yüzde 30 yüksek. Ancak yapılan son açıklamalara göre durumun böyle devam etmesini istemeyen birileri var. Zira Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda, olumlu havayı manipüle etmek isteyenlerin olduğu ve bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

"Kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler var"

BDDK tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: Görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğu gözlemlenmektedir. Bu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir.