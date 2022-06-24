Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, TL bazındaki ticari kredilerin kullanımıyla ilgili yeni koşulları açıkladı. Koşulların açıklanmasının ardından dolar, Türk Lirası karşısında yaklaşık 80 kuruş değer kaybetti.

Geçtiğimiz haftalarda tüketici kredilerinde düzenlemeye giden BDDK, 25.000 TL üzeri limitli kredilerde asgari ödeme tutarını iki katına çıkartmıştı. Aynı düzenleme ile vade sınırları 12 ve 24 ay olarak değiştirilmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bugün yaptığı açıklamada ise ticari kullanım kredileriyle ilgili hazırladıkları yeni düzenlemeyi açıkladı. Açıklamanın ardından dolar, Türk Lirası karşısında yaklaşık 80 kuruş değer kaybetti.

Ticari kredilere sınırlama getirildi

BDDK’nın açıklamasına göre bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarihteki yabancı nakit para miktarı, bu şirketlerin kredi alıp almayacakları konusunda temel kararı oluşturacak. Eğer başvuru yapan şirketin altın ve döviz miktarı 15 milyon TL’yi geçiyor ve nakit miktarının son 1 yıllık hasılatın %10’unu geçmesi halinde bu şirketler ticari kredi kullanamayacak.

Yani özetle, halihazırda çok fazla nakit birikimi olan ve son 1 yılda çok para kazanmış olan şirketler ticari kredi başvurusunda bulunamayacak.

BDDK’nın bu açıklamasının hemen ardından 17,37 olan dolar kuru, önce 16,54’e kadar geriledi ve daha sonra 16,79’a kadar geri yükseldi.