'Ben Efsaneyim' filminin yıllardır bir umut beklenen devam filminden ilk detaylar geldi. Gelen bilgiler, Will Smith'in ilk filmin başrolü Robert Neville olarak döneceğini doğruladı.

Geçtiğimiz haftalarda 2007 yılında Richard Matheson’ın 1954 tarihli romanından beyaz perdeye uyarlanan ve ünlü oyuncu Will Smith’in en sevilen rollerinden birisi haline gelen kıyamet sonrası filmi Ben Efsaneyim'den (I Am Legend) güzel bir haber gelmişti. Yıllardır hakkında söylentilerin dolaştığı devam filminin sonunda çekileceği duyurulmuş, bu haber seriden artık umutlarını kesen hayranları oldukça heyecanlandırmıştı.

Bu haberin ardından, yapıma dair ilk detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. The Hollywood Reporter, devam filminin başrolünde bir kez daha Will Smith’i izleyeceğimizi doğruladı.

Ben Efsaneyim'in devam filminde Smith'e Michael B. Jordan eşlik edecek

Yapımcılığını Warner Bros.’un üstleneceği, senaryosunu ise ilk filmin ortak yazarlarından Akiva Goldsman'ın kaleme alacağı Ben Efsaneyim’in devam filminde, Smith’e Creed ve Black Panther gibi filmlerle üne kavuşan genç oyuncu Michael B. Jordan’ın da eşlik edeceği bildirildi.

Jordan, Outlier Society aracılığıyla Elizabeth Raposo ile birlikte Ben Efsaneyim devam filmine dahil olurken, Smith de Jon Mone ile Westbrook Stüdyoları aracılığıyla prodüksiyon yapacak. Westbrook'tan Ryan Shimazaki yapımda yer alırken, filmin yapımcılığını da James Lassiter üstlenecek. Orijinal Ben Efsaneyim'in yapımcılığını yapan Goldsman ise Weed Road Pictures aracılığıyla, Greg Lessans ile birlikte yapımcılığa geri dönecek.

Smith'in filmdeki rolü henüz bilinmiyor

Öte yandan Will Smith’in devam filminde nasıl bir rolü olacağı şimdilik meçhul. Filmi izleyenlerin de bileceği üzere, Mark Prorosevich tarafından yönetilen ve dünya genelinde 585 milyon dolardan fazla hasılat yapan ilk filmin sonunda Smith’in karakteri, bir salgının insanları dönüştürdüğü yaratıklara karşı savaşırken ölmüştü- ya da bize öyle gösterilmiş, orasını bilemiyoruz.

Geçmiş yıllarda Hollywood Reporter’a, “Gişe rekorları kıran filmlerin ortasına küçük karakter dramaları koymaya çalışmak konusunda takıntılıyım. … Bu konseptle şimdiye kadar en başarılı olduğum şey Ben Efsaneyim, " şeklinde konuşan Smith, "Ben Efsaneyim, kolayca bir sahne oyunu olabilirdi, değil mi? Bilirsiniz, tek kişilik bir şov, köpekli bir adam - genellikle bir gişe rekortmeni için bundan biraz daha fazlasına ihtiyacınız olduğunu düşünürdünüz, ancak bugüne kadar, bu benim en büyük açılışım ve en büyük ikinci filmim.” diyerek filmin başarısını vurgulamıştı.