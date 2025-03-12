İnsan beyni muazzam ve aynı zamanda sürprizlerle dolu bir organ. Peki beyinde çeşitli deliklerin oluşmasına neden olan bir rahatsızlık hiç duymuş muydunuz?

Evet evet yanlış duymadınız. Creutzfeldt-Jakob hastalığı, insan beyninde delikler yaratıyor. Elbette rahatsızlık kadar insan vücuduna olan etkileri de bir o kadar garip.

Peki bu hastalık daha farklı hangi ayrıntılara sahip?

Creutzfeldt-Jakob rahatsızlığı, ismini 1920’lerde hastalığı tanımlayan Hans Creutzfeldt ve Alfons Jakob isimli iki Alman doktorlardan alıyor.

Beyinde delikler ortaya çıkmasına sebep olan bu rahatsızlık, aslında çok nadir görülüyor. Dünya çapında yaklaşık 1 milyon kişiden sadece 1 kişiyi etkiliyor. Erkekler ve kadınların bu hastalığa yakalanma ihtimali ise tamamen eşit.

Öte yandan bu rahatsızlığa, beyindeki prionlar yani anormal proteinler sebep oluyor. Bu proteinler de dokularda ne yazık ki geri döndürülmesi imkânsız hasarları beraberinde getiriyor.

Aynı zamanda beynindeki çoğu nöronun düzgün çalışmamasına ve ölmesine sebep olan sünger benzeri delikleri yaratıyor.

Ayrıca bu rahatsızlığın üç farklı türü var.

En yaygın görüleni, normal şartlarda sağlıklı olan proteinlerin kendiliğinden bozulması ve henüz bilinmeyen sebeplerle prionlar (kKendiliğinden çoğalabilen, kendini kopyalayabilen, özellikle beyin, kalp, akciğer ve aktif lenfositler gibi çeşitli yapılarda bulunan protein partikülleri) hâline gelmesi.

Semptomlar ise genellikle 45 ila 75 yaş aralığında ortaya çıkıyor ve bulaşıcılık ihtimali %1’den az. Bu hastalık, ancak bir insanın sığır eti tüketmesi nedeniyle bir hayvandan bir insana geçebiliyor.

Ayrıca bu rahatsızlığın bulaşmasının bir diğer yolu da bu hastalığa sahip birinden sağlıklı bir kişiye kan nakli yapılması. Bu yolla ortalama son 150 yılda, 226 kişi hastalığa yakalandı.

Beyinde delikler oluşmasına neden olan bu rahatsızlığın maalesef bir tedavisi yok.

Fakat çeşitli ilaçlar, hastaların semptomlarının hafiflemesine yardımcı olabiliyor. Örneğin bu hastalığın sebep olduğu kaygıyı hafifletmek ve kas kramplarını azaltmak, ilaçlarla mümkün.

Yine de bu hastalığın ölümcül olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu hastalığa yakalanan kişilerin yaklaşık %70’i, tanı koyulduktan sonra 1 yıl içinde genellikle kalp veya akciğer yetmezliği ya da enfeksiyon sebebiyle vefat ediyor.

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