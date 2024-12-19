Müzik, ruhun gıdası öyle değil mi? Ancak notalar, yalnızca ruha değil beyne de iyi geliyor. Öyle ki insan beyninde bulunan bir nöron seti, müzik sesi duyduğunda harekete geçiyor.

Bilim insanları, uzun uğraşlar sonunda beyinde bulunan bazı nöronların, sadece müzik sesiyle harekete geçtiğini tespit etti.

Peki böyle bir şey nasıl oluyor?

Kaliforniya Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, müzik dinlerken aydınlanan üç farklı nöron seti tespit ettiler.

İki nöron seti, mutlak perdeyi (bireysel müzik notaları) ve perde değişimini (bu notalar arasındaki aralıkları) kodlar. Yine bu nöron setleri, konuşmaya başladığımızda da harekete geçer.

Üçüncü nöron seti ise dikkati çeken taraftır. Bu nöronlar yalnızca müzik dinlerken aktif hâle gelir ve daha önce duyduğunuz notalara dayanarak bir sonrakinin ne olacağını tahmin etmek amacıyla çalışırlar.

Uzmanlara göre insan beyni, çalan şarkıda önceki notalar verildiğinde bir sonraki notayı tahmin edebilme yetisine sahiptir.

Üstelik bu bilgi, bu işitsel bölgedeki nöron popülasyonunda kodlanmış durumdadır. Ayrıca bu nöronlar, oldukça tuhaf şekilde yalnızca müziğe tepki verir. Gürültü, konuşma, rüzgâr veya herhangi bir hayvan sesi gibi diğer seslere tepkisiz kalır.

Yine bir nota ne kadar beklenmedik ve öngörülemez olursa, bu müziğe özgü nöron popülasyonundaki sinirsel tepki de o kadar büyük olur. Yani dinlediğiniz bir müzikteki melodiler veya kelimeler size ne kadar yabancıysa, bu nöronlar bir o kadar hızlı ve verimli çalışır.

Özetle insan beyni, yalnızca bir müzik sesi duyduğunda harekete geçen bir nöron setine sahiptir. Ne kadar fazla müzik o kadar fazla hareket!

İlginizi çekebilir: