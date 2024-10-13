“Uçak yolculuğu sırasında dizüstü bilgisayarımı nerede taşımalıyım?” kendimize sorduğumuz en yaygın sorulardan biridir. Acaba bilgisayar en çok nerede güvende olur?

Bu noktada iki farklı görüş bulunmakta. Bazı insanlar dizüstü bilgisayarlarını check-in bagajına gönderirken bazıları yanından ayırmak istemez ve el bagajına koyar.

Peki en doğru ve güvenli olan hangisidir?

Hava yollarına göre dizüstü bilgisayarınızı, check-in bagajınıza koymanızda herhangi bir problem yoktur.

Ancak bu yolu seçerseniz, ekstra koruma için bilgisayarınızı iyice sarıp sarmalamanız gerekir ve lityum iyon pil kuralı sebebiyle, havayolları ve güvenlik görevlileri elektronik cihazların genellikle kabin bagajında kalmasını önerir.

Çünkü bilgisayarınızda pil sebebiyle olası bir yangın veya herhangi başka bir problem yaşandığında ona müdahale etmek, kabindeyken çok daha kolay olur.

Ancak cihazınızda yüksek wattlı bir pil yerine standart bir pil kullanılıyorsa onu uçuş için teslim edilen bagaja koymanız tamamen uygundur.

Öte yandan teslim edilen bagajlar bazen haddinden fazla sarsılabilir hatta devrilebilir.

Bazı dizüstü bilgisayarlar ve elektronik cihazlar biraz aşınma ve yıpranmaya dayanacak şekilde üretilmiş olsa da yine de bagajların sarsılması sebebiyle bazı hasarlar görebilir.

En dayanıklı cihazlar da dahil olmak üzere tamamen kullanılmayacak hâle gelmese bile üst üste aldıkları darbeler sebebiyle kullanım ömürlerinde kısalmalar görülebilir.

Özetle, eğer cihazınız yüksek wattlı bir pile sahip değilse onu check-in bagajına gönderebilirsiniz. Ancak yine de bavulunuzun darbeler alma ve sarsılma ihtimalini göz önünde bulundurmanızda fayda var.

Eğer bu risklerle karşı karşıya kalmak istemezseniz, bilgisayarınızı el bagajına koyabilirsiniz. Kısaca karar sizin!

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