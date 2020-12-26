Bilim ve Teknoloji Tutkunlarının Çok Seveceği 9 Mobil Oyun

Sıkıcı karantina günlerinizi renklendirebileceğiniz , aynı zamanda kişisel gelişiminize katkıda bulunabilecek bilim ve teknoloji oyunlarını derledik. Listedeki oyunların her biri farklı stratejiler gerektiriyor.

Evlerimize kapandığımız ve telefonlarımızla çok sık ilgilendiğimiz sıkıcı karantina günlerinde kendimizi bir parça olsun eğlendirmek ve güzel vakit geçirebilmek için mobil oyunlarla vakit geçiriyoruz. Her türlü kategorisi bulunan mobil oyunların bilim ve teknoloji tutkunlarına hitap eden kısmı için siz değerli takipçilerimize 10 adet oyundan oluşan bir liste hazırladık.

Farklı stratejileri kullanarak zekanızı zorlayabileceğiniz ve aynı zamanda eğlenebileceğiniz 10 adet bilim ve teknolojiyle ilgili mobil oyun listemizde birçok farklı tarzda oyun bulunuyor. Bilim ve teknoloji tutkunlarının asla kaçırmayacağı ve bazılarını yeni keşfedeceği oyunlardan oluşan listemizde hazırsanız bir göz atalım.

Bilim ve teknoloji tutkunlarının çok seveceği mobil oyunlar

Breakneck

TerraGenesis

Mines of Mars

Director Xenite

Bio Inc.

My Pocket Galaxy

The Sandbox Evolution

Galaxy on Fire 2™ HD

Star Trek Timelines

Dünya'yı işgal edenlere karşı Dünya'nın kaynaklarını kullanmamız gereken: Breakneck

Dünyanın işgalci yaratıklar tarafından istila edindiği bir simülasyon düşünün. Böyle bir dünyada işgalcilere karşı gelecek malzemeleri son süratle toplamaya çalıştığınızı ve dünyanın kaderini değiştirmek için mücadele ettiğinizi hayal edin. Breakneck, risklerle dolu, hızlu ve kurgusal bir dünyayı içerisinde barındıran ve kullanıcılar tarafından beğenilen bir oyun. App Store’da aldığı 4,6’lık puan bunun göstergesi diyebiliriz.

Diğer gezegenleri yaşanabilir yapmanız gereken simülasyon: TerraGenesis

Kurak gezegenlerde yaşamak için NASA’nın gerçekten araştırdığı teknikleri kullanarak ortaya bir iş çıkarmak isteyenlerin kafa yoracağı TerraGenesis, gerçek gezegenler ve kurgu gezegenlerin yer aldığı bir evrende geçiyor. Koloni kurmak ve evreni keşfetmek üzerine hazırlanmış olan TerraGenesis, App Store’da aldığı 4,9’luk bir puanla kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmuş durumda.

Mars'ın madenlerinde keşfe çıkabileceğiniz Mines of Mars:

Mars gezegeninde yaşam olup olmadığı uzunca bir süredir tartışılan bir konudur. Mines of Mars, bu konu üzerine tasarlanmış bir atmosferik madencilik oyunu. Birçok silahın, karanlık sırrın, yerçekimi üzerine kullanılan atmosferik titreşimlerle birlikte iyi bir senaryo üzerinde tasarlanan Mines of Mars, App Store’da aldığı 4,6’lık puanla listemize giriş yapıyor.

Film gibi hikayesi ile zaman yolculuğunu deneyimleyebileceğiniz: Director Xenite

Director Xenite, interaktif bir evrende geçen ve ilk görevin 1939 yılında başladığı bir oyun. 8 bölüm ve 4 sezondan oluşan bir hikayeyi içerisinde barındıran Director Xenite, zaman yolculuğunda geçer. Direktör Bourphus’tan gelen emirleri zaman ajanlarına ileterek, tarihin farklı zamanlarında görevleri gerçekleştirmek oyunun amacıdır. Oyun ücretsiz olarak App Store ve Google Play Store’da.

Biyoloji ve stratejiyi bir araya getiren Bio Inc.:

Bio Inc, ölümcül bir hastalığı geliştirerek bir kurbanın nihai kaderini belirlediğimiz biyomedikal strateji temalı bir simülatör oyunudur. Oyun, 18 farklı aşama ve 100’den fazla biyomedikal koşulu ve 4 farklı zorluk derecesiyle kullanıcılara iyi bir grafik sunuyor. Bilimin ve teknolojinin birleştiği Bio Inc. oyunu App Store ve Google Play Store’da ücretsiz olarak yer alıyor.

Üç boyutlu olarak gezegenleri tanıyıp evreni keşfedin: My Pocket Galaxy

My Pocket Galaxy, eğitim ve eğlence simülasyonu etrafında dönen müthiş bir uygulama olarak mağazalardaki yerini alıyor. Yerçekimi simülatörü uygulaması olan My Pocket Galaxy, sonsuz evreni keşfetmek ve 3D olarak gezegenimizi tanımak için eğitici ve öğretici bir oyun. App Store’da aldığı 5,0 oyla dikkat çeken oyun, aynı zamanda Google Play Store’da da ücretsiz olarak yerini alıyor.

Bir dünya oluşturup yönetebileceğiniz oun: The Sandbox Evolution

Piksel piksel şeklinde dünyalar yaratmak veya evreni komple yok etmek için 500’den fazla element ve oyun karakteriyle oyun oynayabilirsiniz. Gerekli teknolojiyi sağladıktan sonra dünyalar oluşturabilir ve bunları yok edebiliriz. Arnold, Fuijin, Hamster gibi karakterlerle yön verebileceğiniz bu oyunu App Store ve Google Play Store’da ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

The Sandbox Evolution

Uzay geminizle birlikte evreni birbirine katacağınız: Galaxy on Fire 2 HD

Uzay maceraları denildiğinde bir uzay gemisi kullanmayı pek çoğumuz hayal etmiş olabiliriz. Galaxy on Fire 2 HD'de kendi uzay geminizi kullanabilir ve kendinize ait bir uzay istasyonu kurabilirsiniz. Uzay simülasyonunda keyifli vakit geçirebileceğiniz bu oyun App Store ve Google Play Store'da yerini alıyor ve 4,4'lük bir puanla listemize giriş yapıyor.

Star Trek efsanesini yaşatan oyun: Star Trek Timelines

Böyle bir listeden bahsederken Star Trek ve Spock, Picard, Captain Kirk, Data, Worf, Janeway, Burnham gibi karakterlerden bahsetmemek olmazdı. Seriden uyarlanan bu oyunda filo kurup keyifli vakit geçirebilirsiniz. Sıkıcı anlarınızda sizi çok eğlenceli bir uzay yolculuğuna sürükleyebilecek Star Trek Timelines, Google Play Store ve App Store'da ücretsiz olarak bulunuyor.