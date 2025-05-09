Gates Vakfı'nın 2045 yılında kapatılmasıyla birlikte 200 milyar dolarlık servet dağıtılacak. Vakıf da beklenenden çok daha erken kapatılmış olacak.

Bill Gates, Gates Vakfı’nın 25. yılı kutlamaları sırasında, önümüzdeki 20 yıl içinde servetinin neredeyse tamamını bağışlamayı ve 2045’te vakfı tamamen kapatmayı planladığını açıkladı.

Bill Gates eğer söylediği gibi 2045'te vakfı tamamen kapatırsa daha önce öngördüğü kapanış tarihinden onlarca yıl erkenden kapatmış olacak. The New York Times’a göre Bill Gates'in toplamda yaklaşık 200 milyar dolar dağıtması bekleniyor.

Gates Vakfı hangi alanda hizmet veriyordu?

2005 yılında Bill Gates ve o zamanki eşi Melinda French Gates tarafından kurulan vakıf, bugüne kadar sıtma, tüberküloz ve HIV gibi hastalıkların ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlere milyarlarca dolar yardımda bulundu. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği, anne-çocuk sağlığı, aile planlaması, tarımsal kalkınma ve benzeri birçok projeye de kaynak sağladı.

Ancak vakıf zaman zaman eleştirilerin de hedefi oldu. Bazı uzmanlar, Bill Gates’in desteklemediği eğitim politikalarını savunan araştırmacıların dışlandığını iddia etti. Ayrıca vakıf içindeki karar alma süreçlerinin dar bir çevrede şekillendiği ve yeterince fikir çeşitliliğine yer verilmediği öne sürüldü.

Bill Gates, Elon Musk'a da salladı

Bill Gates açıklamalarında doğrudan Elon Musk’a da göndermede bulundu. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) bütçe kesintilerine neden olan Elon Musk’ın, o hafta sonu bir partiye katılmadığı için böyle davrandığını ima ederek, “Şimdilik dünyanın en zengin adamı, dünyanın en yoksul çocuklarının ölümüne neden oluyor.” dedi.

Bill Gates yine de Elon Musk’ın servetini ileride ya da ölümünden sonra bağışlaması durumunda kendisini büyük bir hayırsever olarak görebileceğini söyledi.

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