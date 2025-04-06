Eğer bir iş arayışında iseniz ve bu nedenle yakın zamanda birkaç mülakata girecekseniz, size vermek istediğimiz birkaç tavsiye var. Üstelik bu tavsiyeler, Bill Gates aracılığıyla size ulaşacak.

İş arama süreci hâlihazırda epey zorluyken, mülakatlar da bir o kadar stresli ve önemli. Ayrıca işverenler, adayları test etmek için farklı yöntemler de kullanabiliyor.

Peki bir iş görüşmesinde nelere dikkat etmelisiniz ve Bill Gates’ten nasıl bir ders alabiliriz?

Bundan 5 yıl önce Stephen Curry, Bill Gates’e sanki Microsoft'ta yazılım mühendisliği pozisyonu için onunla mülakat yapıyormuş gibi bazı sorular yöneltiyor.

Bill Gates de herkesin nasıl cevap vereceğini bilemediği, maaş beklentisi gibi zorlu sorular dahil olmak üzere birçok yaygın mülakat sorusuna yanıt veriyor. Sorulan sorular içinde en dikkati çeken cevap ise “Sizi neden işe almalıyız” sorusuna geliyor.

Bill Gates ise şu şekilde cevap veriyor: “Yazdığım kodlara bakmalısınız. Aldığım derslerin çok ötesinde yazılım programları geliştiriyorum. Zamanla daha da iyi hale geldiğimi düşünüyorum, bu yüzden ne kadar hırslı olduğumu görebilirsiniz.”

“İnsanlarla iyi çalışabildiğimi düşünüyorum. Kodlarını bazen sert bir şekilde eleştirebilirim, ancak genel olarak bir takımın parçası olmaktan keyif alıyorum. Büyük ve iddialı hedefleri seviyorum. Geleceği nasıl şekillendirebileceğimizi düşünmek beni heyecanlandırıyor. Yazılım inanılmaz bir alan ve ben bu işin içinde olmak istiyorum.”

Aslında Bill Gates, burada birkaç önemli ayrıntıya değiniyor.

Mesela aldığı eğitimin ötesine geçerek, kodlamaya karşı olan heyecanına, azmine ve tutkusuna dikkat çekiyor. Yine ekip çalışmasındaki yeteneğine değinerek, beklenmedik bir şekilde de “sert eleştiri” yapma alışkanlığı dile getiriyor.

Gates’in bu cümlesi, ilk etapta olumsuz etkiye sebep olacak gibi gözükse de aslında çok zekice bir açıklama. Çünkü bu ifade, onun kendisine güvendiğini, düşüncelerini açık bir şekilde ifade etmekten çekinmediğini ve aynı zamanda otoriter biri olduğunu gösteriyor.

Devamında da şirketin hedeflerini tahmin ederek, bunlarla kendisinin olumlu niteliklerini ilişkilendiriyor.

Yine Microsoft’un büyümesine ne şekilde katkı sağlayabileceğine de değinmeden geçmiyor. Aslında onun bu cümleleri sadece işin kendisine değil, aynı zamanda şirketin vizyonuna ve misyonuna olan bağlılığını da gösteriyor.

Özetle önemli olan; kendi bilgi birikiminizi ve becerilerinizi, daima gelişim odaklı olduğunuzu, ilginizi, hevesinizi ve o şirkete nasıl katkıda bulunabileceğinizi açık bir şekilde ifade etmek. İşte bu yaklaşım, genel itibarıyla mülakatlarda başarılı olmanıza yardımcı olabilir.

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