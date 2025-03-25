Bill Gates, yapay zekânın yaygınlaşmasına rağmen önemini koruyacak üç meslek grubunu yazılım, biyoloji ve enerji alanı olarak açıkladı.

Yapay zekâ hayatımızın her alanına hızla dahil olurken, birçok kişi “Peki ya benim işim ne olacak?” sorusunu sormaya başladı bile. Microsoft’un kurucusu Bill Gates de bu konuyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Gates’e göre yapay zekâ zamanla pek çok işi üstlenecek ama bazı meslekler bu değişimden şimdilik etkilenmeyecek.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates’e göre yapay zekâ çoğu işi zamanla insanların elinden alacak. Gates'e göre bu “şanslı üçlü”; yazılımcılar, biyologlar ve enerji uzmanları.

Yapay zekânın ele geçiremeyeceği 3 meslek

Bill Gates, yazılımcıların, biyologların ve enerji uzmanlarının yapay zekânın yaygınlaşmasına rağmen uzun vadede önemini koruyacağını ifade etti. Bu alanların hâlâ insan uzmanlığına ve müdahalesine ihtiyaç duyduğunu belirten Gates, yapay zekânın daha çok tekrarlayan görevlerde etkili olduğunu aktardı. Ancak karmaşık analizler, teknik bilgi ve yaratıcılık gerektiren işlerde insan gücünün yerini dolduramayacağını vurguladı.

Gates, yazılım geliştirme alanında yapay zekânın destekleyici bir rol üstlenebileceğini ancak sürecin hâlâ insan gözetimine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kodlama hatalarının ayıklanması, algoritmaların geliştirilmesi ve yapay zekânın kendi yapısının iyileştirilmesi gibi kritik görevlerin yazılımcılar tarafından yürütülmesi gerektiğini aktardı. Biyoloji alanında ise yapay zekânın teşhis ve analiz gibi konularda başarılı olsa da, bilimsel keşifler için gerekli olan yaratıcılığa sahip olmadığını ifade etti. Enerji sektörüne de değinen Gates, bu alanın çok katmanlı ve karmaşık yapısı nedeniyle tam anlamıyla otomatikleştirilemeyeceğine dikkat çekti.

Bazı sektörlerde otomasyonun oldukça yüksek seviyelere ulaşabileceği öngörüldü. Yapılan bir araştırma, bankacılık alanındaki işlerin yüzde 54’ünün yapay zekâ ile gerçekleştirilebileceğini ortaya koydu. Ancak bu dönüşümün ne ölçüde hayata geçirileceği, yapay zekânın beraberinde getirdiği gizlilik ve güvenlik sorunlarının nasıl çözüleceğine bağlı olarak şekillenecek.

Gates, gelecekte birçok mesleğin yapay zekâ etkisiyle dönüşeceğini ifade etti. Ancak yazılım geliştirme, biyoloji ve enerji gibi belirli alanlarda insan katkısının hâlâ kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu alanlarda uzmanlığa dayalı işlerin, uzun vadede de insan eliyle yürütülmeye devam edeceğini belirtti.