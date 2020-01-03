PlayStation 5, Xbox Series X'ten Daha Fazla Satacak

Sony ve Microsoft'un yeni nesil konsolları, özellik karşılaştırmalarının ardından satış performansı hakkında yeni bir tahminle gündeme geldi. Bir analiste göre PlayStation 5, nispeten uygun fiyatı nedeniyle Xbox Series X'ten daha fazla satış yapacak.

PlayStation 5 ve Xbox Series X, son dönemde sıklıkla SSD performansıyla gündeme geliyordu. Şimdi ise yeni nesil konsolların satış performansı hakkında ilk yorumlar gelmeye başladı. IHS Markit Technology analisti Piers Harding-Rolls, yeni PlayStation konsolunun rakibinden daha fazla satacağını tahmin ediyor.

Bildiğiniz gibi son nesilde PlayStation 4 konsolu Xbox One'dan önemli ölçüde daha fazla sattı ve analistin tahmini çok da riskli değil. Bununla birlikte Harding-Rolls, PS5'in Xbox Series X'ten daha fazla satış yapacağını öne sürmesinin yanı sıra, yeni nesil konsolların lansmanda PS4 ve PS4'ten daha fazla satacağını düşünüyor.

Analist yaptığı açıklamada, "PS5'in 2020'de Xbox Series X'ten daha fazla satmasını bekliyorum, bununla birlikte her iki platformun da lansmanda PS4 ve Xbox One'ın 2013'te yaptığı satışlardan daha fazla konsol satmasını bekliyorum. Geriye dönük uyumluluk etkisi ve topluluk geçişi yeni bir faktör. Sonuç olarak marka seçiminde daha az değişim göreceğimizi düşünüyorum. Ayrıca hem PS5 hem de Xbox Series X'in fiyatlarının benzer olmasını bekliyorum ve bence PS4 lansman fiyatı olan 399 dolardan daha yüksek olmayacak." ifadelerine yer verdi.

Harding-Rolls, ayrıca Microsoft'un çift yönlü bir ürün stratejisi izleyerek, yeni nesil platformunun daha az güçlü ve daha ucuz bir versiyonunu piyasaya sürebileceğini belirtti. Ancak Sony'nin lansman sırasında ürün stratejisini izlemesini beklemiyor. Yani bu yaklaşım Xbox açısından pazara daha fazla esneklik kazandıracak.

Yeni nesil konsollar için tüketici eğilimi çok önemli ve rekabet her zamankinden daha çetin geçebilir. Özellikle Microsoft'un daha ucuz bir modelle ortaya çıkması, Sony için rüzgarı tersine çevirebilir.