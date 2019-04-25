Bir hacker, yaptığı açıklamalarda, GPS uygulamaları üzerinden pek çok otomobile ulaştığını ve dilerse bu araçları o an durdurabileceğini ifade etti.

İnternet ortamında L&M ismini kullanan bir hacker, GPS sistemleri üzerinden otomobillere bağlandığını iddia etti. iTrack ve ProTrack isimli GPS programları üzerine yoğunlaşan hacker, üretici şirketin tüm müşterilerine "123456" şifresini verdiğini fark etti. Kullanıcılara ait giriş bilgilerini ele geçiren hacker, Fas, Hindistan, Filipinler gibi farklı ülkelerde otomobilleri bir süre izledi. Sonrasında otomobillere müdahele etmek isteyen hacker, birkaç otomobili durdurduğunu iddia etti.

Hacker işini o kadar iyi yapmıştı ki, müşterilere ait olan benzersiz kimlikler, gerçek isimler, telefon numaraları, neredeyse tüm bilgilerini ele geçirmişti. Elde ettiği verileri kullanarak 4 farklı kullanıcıyla iletişime geçen hacker durumun gerçek olduğunu da bu şekilde ispat etmiş oldu. Kendisini gri şapkalı olarak tanıtan hacker, hedefinin kullanıcılar değil şirketler olduğunu belirtti. Hatta şirketlerden bu konuyla ilgili fidye bile istemiş ancak şirketler hackerı ciddiye almamışlar. Hackera göre şirketlerin tek derdi para kazanmak.

Hacker yaptığı açıklamada, tüm dünyada geniş kapsamlı bir trafik krizi de çıkarabileceğini ifade etti. Araçları kontrol edebildiğini belirten hacker, tüm motorları kapatabileceğini söyledi. Çünkü kullanılan GPS donanımları için kullanılan programların arayüzünde seçenekler ile otomobiller uzaktan kontrol edilebiliyordu ve eğer araç 20 KM gibi bir hızla gidiyorsa motor kapatılabiliyordu. Hacker bunu ispatlamak içinde uygulamadan bir ekran görüntüsü paylaştı.

Tüm bunlardan sonra hackerı ciddiye alan yetkililer, hacker ile irtibata geçtiler. Hackerın istediği fiyatın yüksek olduğunu belirten şirket yetkilileri, teklifi ilk etapta reddettiler. Böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını belirten şirket yetkilileri daha sonra hacker ile anlaşmayı başarmışlar. Nasıl anlaştıkları konusunda hacker bir açıklama yapmadı ancak şirketlerin almaları gereken dersi aldıklarını, bundan sonra müşterilerinin güvenliklerine odaklanacaklarını söyledi.