Japonya'da Bir Kadın, İkinci Kez Corona virüsüne Yakalandı

Japonya'nın Osaka kentinde corona virüsü tanısı konulan ve tedavi edilen bir kadın, boğaz ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Talihsiz kadının yeniden Corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı.

Japonya'da daha önce corona virüsü tanısı konan ve tedavi edilip taburcu edilen bir kadın, yeniden virüse yakalandı. Tur otobüsü rehberliği yaptığı belirtilen kadının daha önce Corona virüsü (Covid-19) tedavisi gördüğü ancak iyileşmesinin ardından virüse yeniden yakalandığı öğrenildi.

Japonya'nın Osaka şehrinde yaşayan 40'lı yaşlardaki kadın, daha önce Corona virüsü nedeniyle tedavi görüp 1 Şubat'ta taburcu edilmişti. Osaka Valiliği, boğaz ve göğüs ağrısı şikayetiyle yeniden hastaneye başvuran kadının ikinci kez corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Kadın, Japonya'da ​Corona virüsüne ikinci kez yakalanan ilk kişi olsa da, benzer vakalar daha önce salgının ortaya çıktığı Çin'de de görülmüştü.

Japonya'da Corona virüsü tespit edilen hastası sayısının 186 olduğu bildirildi. Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan bu rakama, karantina altındaki Diamond Princess gemisindeki vaka sayısı dahil değil. Ülkede hastalık nedeniyle hayatını kaybeden insanların sayısı ise gemidekilerle birlikte 7'ye ulaştı.

Japonya'nın Yokohama kentinde 3 Şubat'ta karantina altına alınan Diamond Princess gemisinde 4 kişi yaşamını yitirmiş ve 600'den fazla vaka tespit edilmişti. Gemide, 2 haftalık karantina süresinin ardından tahliyeler başladı ve boşalan gemideki yolcular ülkelerine gönderildi.