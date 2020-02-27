İran’da da görülmeye başlanan corona virüsü salgını Türkiye’nin ekonomisini de kötü yönde etkileyeceğe benziyor. İran ile sınırların kapatılması, Nevruz Bayramı nedeniyle Türkiye’ye gelecek İranlı turistlerin rezervasyonlarını iptal etmesine neden oluyor.

Corona virüsü, dünyanın dört bir tarafında can almaya devam ediyor. Çin’in ardından birçok ülkede corona virüsü vakaları görüldü ve corona virüsü salgının tedirgin edici olarak ortaya çıktığı ülkelerden birisi de Türkiye’nin sınır komşusu olan İran.

İran’da şu anda 61 kişi corona virüsü salgını nedeniyle tedavi görüyor. Virüs nedeniyle İran’da şu ana kadar 16 kişi hayatını kaybetti. Ülkede corona virüsü salgınının büyüyeceği korkusu yaşanıyor. Türkiye de İran’da yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle özel önlemler almak durumda kaldı. Türkiye’nin İran’la olan sınır kapıları kapatıldı, İran ile Türkiye arasındaki uçuşlar durduruldu.

Türkiye’nin aldığı önlemler, virüsün Türkiye’ye de yayılmasını önlemek için önemli bir çaba olarak görülürken, İranlı turistlerin ziyaret ettiği şehirler için ekonomik olarak negatif bir tablo ortaya çıkardı.

İran’da 21 Mart ile 1 Nisan arası Nevruz Bayramı kutlanıyor. Nevruz Bayramı sırasında İranlılar, iki haftalık tatile çıkıyorlar. İki haftalık tatili değerlendirmek isteyen İranlılar, çoğunlukla Türkiye’ye tatile geliyorlar. Yani en azından bu yıla kadar durum böyleydi...

İran’da ortaya çıkan corona virüsü salgını sonrası Türkiye’nin aldığı önlemler, Nevruz Bayramı’nda Türkiye’ye gelecek turistlerin rezervasyonlarının acenteler tarafından iptal edilmeye başlanmasına neden oldu. Daha önce Denizli, Nevşehir ve İstanbul’da corona virüsü nedeniyle 30 bin rezervasyon iptal edilmişti. Şimdi de Van’da 150 bin kişilik rezervasyonun corona virüsü nedeniyle iptal edilmesi söz konusu.

Corona virüsü nedeniyle iptal edilen rezervasyonlarla ilgili Van Otelciler Derneği (VANODER) Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Yeşilağaç bir açıklama yaptı. Yeşilağaç, İran ile sınır kapılarının kapatılmasının ve uçuşlarının durdurulmasının ardından Van’daki otellerde neredeyse hiç İranlı turist kalmadığını söyledi. VANODER Yönetim Kurulu Başkanı, Nevruz Bayramı döneminde Van’ın yaklaşık 150 bin İranlı turist rezervasyonu aldığını söyledi. Yeşilağaç, kendilerine ulaşan henüz bir rezervasyon iptali olmadığı ama sınır kapılarının kapalı kalmaya devam etmesinin bütün rezervasyonların iptal edilmesi anlamına geleceğini söyledi.

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre İranlı turistler tatil için genellikle Türkiye’yi tercih ediyorlar. Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye 2 milyon 501 bin İranlı turist geldi. Türkiye’nin farklı şehirlerine tatil için gelen İranlı turistler, şehirlerin ekonomilerinin de canlanmasını sağlıyor. Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre bir İranlı turist Türkiye’deki tatili boyunca ortalama olarak bin dolar harcıyor.