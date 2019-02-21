Yapay zeka, teknolojinin her alanında daha başarılı sonuçlar elde edebilmek için başvurulan bir yöntem haline geldi. Radar sinyallerinin çok daha geniş alana ve kayıpsız yayılması için test edilen yapay zeka algoritması, eksiksiz şekilde testi tamamladı.

Radar sinyalleri, iletişimin sağlanması açısından olduğu kadar aynı zamanda güvenlik, ulaşım gibi konularda da büyük önem arz ediyor. Daha geniş spektrumlu ve kesintisiz sinyaller alabilmek, bu nedenle oldukça mühim. Dev teknoloji şirketleri, bu konu üzerine yoğun çalışmalar gerçekleştirirken ABD donanması da kayda değer bir çaba gösteriyor. Şimdiye kadar yapılan tüm çalışmalarda, bir noktada kesintilerin yaşandığı sinyal aktarımları konusunda, "yapay zeka" çare olarak görülüyor.

Deniz aşırı sinyaller, hava koşullarına ve farklı değişkenlere bağlı olarak zaman zaman kesintiye uğrayabiliyor ve hatta kayboluyor. Radar sinyallerinin karşı karşıya kaldığı bu probleme bir çözüm arayan araştırmacılar, yeni algoritmalar oluşturdu. Derin öğrenme konusunu içeren 8 farklı algoritma oluşturan bilim insanları, radar sinyallerinin birbirine karışması veya kaybolması gibi durumlara engel olabilmek için testlere başladılar. Uzun süren denemeler sonucunda, testleri hatasız tamamlayan yapay zeka, bu alanda yepyeni bir dönemin başlayacağının sinyallerini verdi.

Radar sinyallerinin yapay zeka sayesinde eriştiği bu noktanın, ulaşım, iletişim, güvenlik, uzay keşifleri gibi birçok alanda belirgin bir ilerlemeye yol açacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda Google, Qualcomm, AT&T gibi dev şirketlerin yıllardır çabaladığı "daha geniş kapsama alanları" yaratma konusunda ilerleme kaydetmek için, yeni algoritmaları sistemlerine entegre etmeleri bekleniyor.