Black Shark, Yeni Mobil Aksesuarlarını Tanıttı

Oyuncu telefonları ve aksesuarları üreten Black Shark, geliştirdiği yeni ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtılan yeni ürünler arasında hem Android hem de iOS için hızlı şarj destekli veri kabloları bulunuyor.

Xiaomi'nin alt markası olan ve oyuncu telefonları üreten Black Shark, akıllı telefonlar için yeni aksesuarlarının tanıtımını gerçekleştirdi. Tabii tanıtılan ürünler arasında mobil oyunculuk için tasarlanmış aksesuarlar da bulunuyor.

Black Shark tarafından duyurulan yeni aksesuarlar arasında şarj aleti, hem Android hem de iOS cihazlar kullanılabilecek şarj kablosu ve mobil oyuncuların tercih edebileceği tetik tuşları bulunuyor. Peki, duyurulan bu ürünler hakkında açıklanan bilgiler nelermiş gelin hep birlikte bakalım.

Black Shark'ın tanıttığı yeni telefon aksesuarları

Black Shark Dual-Port 30 W şarj aleti

Black Shark'ın tanıttığı ürünlerden bir tanesi, bir adet USB-A ve bir adet USB-C yuvası bulunan ve katlanabilen fişe sahip olan şarj aleti. 30 W çıktı verebilen bu şarj aletinin fiyatı 79 yuan (91 TL).

Black Shark tetik tuşları

Black Shark'ın mobil oyunculuk için bir aksesuar tanıtmaması beklenemezdi. Şirket, mobil oyuncular için tasarladığı tetik tuşlarının da duyurusunu gerçekleştirdi. Üzerinde iki farklı düğme bulunan bu tetik tuşları tekli olarak da satılıyor. Sadece bir tanesini almak isterseniz 39 yuan (45 TL) ikisini birden almak isterseniz 78 yuan (90 TL) ödemeniz gerekecek.

Black Shark veri kabloları

Black Shark'ın tanıttığı son ürün de Android ve iOS cihazlar için tasarladığı veri kablolarıydı. Android cihazlarda kullanılabilecek olan bir ucu USB-A, bir ucu USB-C veri kablosu 59 yuan (68 TL), iOS cihazlar için tasarlanan bir ucu USB-A, diğer ucu "Lightning" kablolardan hızlı şarj desteği bulunanın fiyat etiketi ise 69 yuan (79 TL).