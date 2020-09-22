Blog Yazmak İçin Birbirinden Güzel 12 İnternet Sitesi

Blog yazmak ve kendi okuyucu kitlesini oluşturmak isteyenler için pek çok farklı alternatif bulunuyor. Peki blog yazmak için siteler arasında seçim yaparken nelere dikkat edilmeli? En kullanışlı ve verimli site nasıl seçilir? Bu içeriğimizde size tercih edebileceğiniz siteleri sunup, seçim yaparken dikkat etmeniz gereken noktalara değineceğiz.

Blog yazmak, her ne kadar görsel medyanın günümüzde öne çıkması sebebiyle popülaritesini yitirmiş gibi görünse de hala hem kişisel olarak kendimizi ifade etmek hem de işimizi öne çıkarmak için en iyi yollardan biri. Bir blog oluşturup okuyucular ile içeriklerimizi paylaşmak için ise pek çok farklı site ve yöntem var.

Bir blog oluşturmayı planlıyorsanız, atmanız gereken adımlardan en önemlisi de blog yazmak için siteler arasından birini seçerek yolculuğunuzu başlatmak. Seçim yapmanızı kolaylaştırmak için bu alanda en başarılı 12 internet sitesine birlikte göz atacak ve ‘Blog yazmak için site nasıl seçilir?’ sorusunun cevabını vereceğiz.

Blog yazmak için internet siteleri:

Medium.com

Blogger.com

Tumblr.com

Reddit.com

Quora.com

WordPress.com

Wix.com

Ghost.org

Squarespace.com

Weebly.com

Wannart.com

hbrturkiye.com

Listemizde öncelikle yalnızca üye olarak anında blog yazılarınızı paylaşmaya başlayacağınız blog servislerine yer vereceğiz. Sonrasında ise kendi sitenizi ve blog sayfanızı oluşturmanıza olanak sağlayan servislerden bahsedeceğiz. Size en uygun olanı seçip blogunuzu dilediğiniz gibi geliştirebilirsiniz.

Eğer odaklandığınız şey internet sitesi benzeri bir blog oluşturmak değil de yalnızca yazmaksa, aradığınız site kesinlikle Medium.com. Pek çok blog yazarının, gazetecinin ve hatta yazarın yaygın bir şekilde kullandığı Medium.com, blogun tasarımı gibi detaylarla sizi uğraştırmıyor.

Giriş yapıp anında yazı yazmaya başlayabileceğiniz Medium.com’u ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Ancak Medium.com’da oluşturduğunuz blogu başka herhangi bir platforma taşıma şansınız olmadığını da belirtmekte fayda var.

Eğer kişisel bir blog ya da internet sitesi tasarımı ile uğraşmak istemiyorsanız, yalnızca basit bir arayüz ile yazılarınızı düzenleyip yayınlamak istiyorsanız ve bunu tamamen ücretsiz olarak yapmak istiyorsanız size en uygun seçeneklerden biri blogger.com.

Google hesabınız ile basit bir adımla giriş yaparak anında kullanmaya başlayabileceğiniz blogger.com, hobi amaçlı blog yazmak için oldukça ideal.

En sık tercih edilen blog sitelerinden biri olan Tumblr.com, zahmetsizce kullanabileceğiniz ve videolar, GIF’ler ve görseller ekleyebileceğiniz basit bir yapıya sahip. Aynı zamanda pek çok tasarım seçeneğine de sahip olan Tumblr, kişisel bloglar için biçilmiş kaftan ve üstelik tamamen ücretsiz. Eğer siz de bir an önce blog yazmak ve yazınızı paylaşmak istiyorsanız, bu pratik seçeneği değerlendirebilirsiniz.

Aklınıza gelebilecek her konu hakkında fikirlerinizi paylaşabileceğiniz en renkli yerlerden biri de şüphesiz Reddit. Şimdiye kadar bu gözle değerlendirmemiş olabilirsiniz ama Reddit’i bir tür blog platformu olarak kullanmak tercih edilen bir yöntem. Yazdıklarınız daha çok insana daha kısa sürede ulaşsın istiyorsanız, Reddit sizin için doğru seçenek olabilir. Tek yapmanız gereken üye olmak ve yazmaya başlamak.

Bir yandan yazı yazarken bir yandan da farklı kültürlerden insanlarla etkileşime geçmek ister misiniz? Quora, sorulan sorulara cevaplar yazmaya dayalı sistemi olan oldukça keyifli bir içerik platformu. Özellikle işletmeler açısından değerlendirildiğinde, işiniz ile ilgili konularda sorulan sorulara cevap verdiğiniz kaliteli blog benzeri içeriklerin sizi burada öne çıkaracağından emin olabilirsiniz.

Kişisel olarak da, ilgi duyduğunuz her türden konu hakkında merak edilenler ile ilgili dilediğiniz kadar soru cevaplayarak istediğiniz türden içerikler üretebilirsiniz.

WordPress.com da tıpkı WordPress.org gibi size pek çok seçenek sunan ve blogunuzu keyifle oluşturabileceğiniz bir alternatif. WordPress.org’dan farklı olarak hosting servisi sağlayan WordPress.com’da ücretsiz bir başlangıç paketi bulunuyor.

Başlangıç paketinden farklı olarak daha gelişmiş bir blog isterseniz de Kişisel, Premium, Business ve E-ticaret paketlerinden birini seçerek belirlenen aylık ücreti ödemeniz gerekiyor. Kullanıcı dostu ve oldukça pratik arayüzüyle WordPress.com, özellikle kişisel bloglar için en sık tercih edilen platformların başında geliyor.

Wix.com, sürükle - bırak yöntemiyle, ücretsiz olarak bulunan onlarca şablon arasından dilediğinizi seçip şekillendirmenizi sağlayan basit bir arayüze sahip. Blogunuzu bir galeri ile desteklemek ve daha gelişmiş bir blog düzenlemek isterseniz, Wix.com’u tercih edebilirsiniz.

Küçük işletmeler için de son derece kullanışlı olan Wix.com, internet sitesi ve blog kurulumunu ücretsiz olarak sağlıuyor ancak tıpkı WordPress.com’da olduğu gibi, daha gelişmiş özellikler için çeşitli ödeme planları mevcut.

Ghost.org, ağırlıklı olarak bloggerlık için dizayn edilmiş; son derece hızlı ve kullanışlı bir site. Diğer seçeneklere göre düzenlenmesi konusunda daha komplike görünse de genellikle WordPress’in daha modern bir versiyonu olarak anılıyor ve sık tercih edilenler arasında yer alıyor.

Fakat sunduğu bu hızlı hizmet için Ghost.org’un ziyaret sayısı limitli bir ödeme planı var. Dilerseniz daha detaylı bilgi ve ödeme planı için buraya tıklayabilirsiniz.

Squarespace.com, yeni başlayanlar ve bir blog ya da internet sitesi oluşturma konusunda teknik bilgisi pek de olmayanlar için en iyi seçeneklerden biri. Sürükle - bırak yöntemiyle kolayca kullanabileceğiniz Squarespace.com, esasen dört farklı plan sunan ücretli bir site ancak dilerseniz 14 günlük ücretsiz deneme seçeneği ile hizmeti test edebilirsiniz.

Kişisel kullanım için uygun olan planın ücreti aylık 12 dolar ve 7/24 destek alabileceğiniz bir ekip ile mobil uyumlu bir internet sitesi sahibi olarak blogunuzu dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.

Seçtiğiniz şablonlar üzerinden dilediğiniz gibi bir blog oluşturmanızı sağlayan bir diğer platform ise Weebly.com. Özellikle kullanışlı bir bloga sahip internet sitesi oluşturmak isteyen ancak teknik bilgisi olmayan işletmelerin gönül rahatlığıyla tercih edebileceği Weebly.com’da blogunuzu oluşturmaya ücretsiz olarak başlayabilirsiniz.

Ancak sonrasında ihtiyaç duyacağınız çeşitli özellikler için daha yüksek bir plana geçmeniz gerekebilir. Aynı zamanda alan adınızı bağlamak isterseniz de aylık 5 dolar ödeme yapmanız gerekecek. Kullanışlı arayüzü ve pratik sistemi ile Weebly.com’u tercih etmek isterseniz, ödeme planlarına da göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Wannart, kültür ve sanat alanında özgün blog yazıları ve çeşitli içerikler üreterek bunları kendi kullanıcı profilinizde paylaşabileceğiniz bir içerik platformu. Sürekli büyüyen bir okuyucu kitlesine sahip olan platforma siz de dilerseniz kolayca üye olarak dilediğiniz konularda yazılar hazırlayıp yayınlayabilirsiniz.

Harvard Business Review Türkiye de yine özgün yazılarınızı yayınlayabileceğiniz bir başka platform. Ancak bu platformda yazılarınız yayınlanmadan önce bir editör onayından geçiyor ve eğer onaylanırsa yayınlanma hakkı kazanıyor. Yazım yeteneğinizi test etmek ve kendinizi geliştirmek için HBR Türkiye isabetli bir tercih olabilir.

Blog yazmak için kullanacağınız siteyi seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Size blog yazmak için siteler ve avantajlarından bahsettik. Ancak sitelerden herhangi birini seçmeden önce dikkat etmeniz gereken noktaları hatırlatmakta fayda var. Gelin birlikte blog sitesi seçme noktasında dikkat etmeniz gerekenlere göz atalım;

Blog oluşturmadaki amacınızı belirleyin ve amacınıza uygun seçenekleri değerlendirin.

Gelecekte ihtiyaç duyabileceğiniz özellikler hakkında bir plan yapın.

Ücretlendirmelere mutlaka göz atın ve ihtiyaçlarınıza yönelik paketleri inceleyin.

Blogunuzu düzenlerken teknik olarak yeterli olup olmayacağınızı değerlendirin.

Para kazanma seçeneklerini araştırın.

Blog oluşturmadaki amacınızı belirleyin ve amacınıza uygun seçenekleri değerlendirin.

‘Blog yazmak nedir ve ben bunu neden yapacağım?’ Bu soruyu kendinize sormalı ve cevabınızı etraflıca değerlendirmelisiniz. Blogunuzu oluştururken amacınızı belirlemek doğal olarak ihtiyaçlarınız hakkında da fikir verecektir. Bu yüzden de önce hangi amaçla blog açtığınızı bilmeniz gerekiyor. Böylece örneğin işletmeniz için blog oluşturacaksanız bir işletmenin ihtiyaç duyabileceği seçenekleri size sunmayan siteleri baştan eleyebilirsiniz.

Gelecekte ihtiyaç duyabileceğiniz özellikler hakkında bir plan yapın.

Blogunuzu açarken ihtiyaç duymadığınız bir özellik, kısa bir süre sonra sizin için olmazsa olmaz haline gelebilir. Bu yüzden blogunuzu planlayın ve beklentilerinizi listeleyin. Seçim yaparken çok daha rahat hareket edeceğinizi göreceksiniz.

Ücretlendirmelere mutlaka göz atın ve ihtiyaçlarınıza yönelik paketleri inceleyin.

Ücretsiz seçenekler hep en cazip olanlar oluyor, biliyoruz. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi, ilerde oluşacak ihtiyaçlarınıza cevap vermeyecek bir ücretsiz plan aslında hiçbir işinize yaramaz. Bu noktada ücretsiz bir plandansa sizin için mantıklı olacak ve blogunuzu geliştirmenize yardımcı olacak ücretli bir plan seçmekten çekinmemelisiniz.

Blogunuzu düzenlerken teknik olarak yeterli olup olmayacağınızı değerlendirin.

Listede yer alan kimi seçenekler daha fazla ‘bilgi’ ve tasarımsal iş gücü gerektirirken kimileri çok daha basitti. Blogunuzu oluşturacağınız siteyi seçerken, arayüzünü rahat kullanıp kullanamayacağınızı, gelecekte blogunuzun ihtiyaç duyacağı özellikleri düzenlemenin ne oranda ‘elle’ yapılması gerekeceğini bilmek, ilerde işinizi kolaylaştıracaktır.

Para kazanma seçeneklerini araştırın.

Blog yazmaya başlama amacınız para kazanmaksa, bunu size sağlayan ve hatta kolaylaştıran bir platform seçtiğinizden emin olun. Aksi takdirde emekleriniz boşa gidebilir.

Blog yazmak için gerekenler, sizi ifade eden bir blog sayfası ve yaratıcı bir içerikten ibaret. Eğer aklınızda blog sitesi açma fikri varsa ancak bunu hep ertelediyseniz, zaman kaybetmeden başlayın ve denemekten korkmayın. Şimdiden başarılar dileriz.