BluTV, gündeme bomba gibi düşen "Çıplak" dizisinin yayından kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, dizinin "kısa bir süreliğine" yayından kaldırıldığı ifade edildi. BluTV, dizinin yeniden platforma geleceğini ifade ediyor.

Ülkemizdeki sosyal medya kullanıcıları birkaç gündür, BluTV'de kaldırılan "Çıplak" isimli diziyi konuşuyor. Aslında uzun bir süredir yayında olan dizi, iddialara göre Gazeteci Cüneyt Özdemir'in gündeme getirmesinin ardından RTÜK engeline takılmış, platformdan kaldırılmıştı. Şimdiyse bu konuyla ilgili birinci ağız olan BluTV'den yeni bir açıklama geldi.

BluTV'nin yaptığı açıklamaya göre diziyle ilgili bir yayından kaldırma durumu söz konusu değil. Şirkete göre dizi, sadece "kısa bir süreliğine" yayından kaldırıldı. Açıklamanın detaylarının kamuoyunu ne kadar tatmin edeceği bilinmez ancak BluTV'ye göre dizi, kısa bir süre sonra yeniden erişilebilir olacak.

BluTV'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım

"Sevgili BluTV izleyicileri; dünden beri gündemde olan 'Çıplak' isimli dizimizle ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. 18 yaş altı çocuk kilidi uygulamamızı aktive etmeyi planladığımız bir dönemde olduğumuz için Çıplak dizisini kısa bir süreliğine erişime kapatmış bulunuyoruz. Teknik prosedürler tamamlandıktan sonra içeriğimiz yeniden izleyicilerimizle buluşacaktır."