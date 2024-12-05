BluTV İsmini Değiştireceğini Açıkladı: İşte Yeni İsmi

BluTV, isim değişikliğine gideceğini açıkladı. 2025 ile birlikte BluTV'nin ismi Max olacak.

JustWatch verilerine göre Türkiye'nin en popüler çevrimiçi film ve dizi platformu konumunda olan BluTV, isim değişikliğine gideceğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda 2025 itibarıyla platformun isminin Max olacağı ifade edildi.

Aslına bakacak olursak bu değişiklik için "malumun ilanı" diyebiliriz. Halihazırda WarnerBros. ve Discovery ile içerik anlaşması bulunan BluTV, iki yayın devinin birleşmesinden sonra Aralık 2023'te Warner Bros-Discovery tarafından resmen satın alınmıştı ve bu dev şirketin yayın platformu da eski adı HBO Max olan Max'ti. Görünen o ki Warner Bros-Discovery, Max'i Türkiye'ye getirmek yerine BluTV'yi Max'e dönüştürmeyi daha mantıklı buldu.

BluTV tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Müjdemizi isteriz! BluTV, 2025 baharında Max’e dönüşüyor. BluTV’de sevdiğiniz her şeye ek olarak daha kaliteli içerikler ve geliştirilmiş bir izleme deneyimi için geri sayım başlasın!"

BluTV, söz konusu değişikliği bir müjde gibi aktarmış olsa da pek çok bilinmeyen bulunuyor. Değişikliğin ardından BluTV kütüphanesinde değişiklik olup olmayacağı, BluTV yani Max'in Türkiye fiyatında değişikliğe gidip gidilmeyeceği ve belki de en önemlisi Hepsiburada Premium ortaklığının devam edip etmeyeceği şimdilik yanıtlanmış değil.