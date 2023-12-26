Warner Bros-Discovery ile S Sport Plus arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma ile S Sport Plus, Warner Bros-Discovery'ye ait içerikleri de göstermeye başladı.

Geçtiğimiz saatlerde Rekabet Kurumunun onayı ile BluTV'nin tek sahibi hâline gelen Warner Bros-Discovery'den yeni bir hamle daha geldi. Şirket bu kez de S Sport Plus ile bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Türkiye'de özellikle de spor tutkunlarının yaygın olarak kullandığı bir mecra olan S Sport Plus, yapılan anlaşma kapsamında Warner Bros-Discovery içeriklerine de ev sahipliği yapacak.

S Sport Plus, Formula 1 başta olmak üzere pek çok spor programına ev sahipliği yapıyordu. Warner Bros-Discovery ile yapılan anlaşma, S Sport Plus'a Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanalları sayesinde Amerika Açık, Roland Garros ve Avustralya Açık gibi Grand Slam tenis turnuvalarını, Tour de France gibi önemli bisiklet yarışlarını ve Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nı kazandırmış olacak.

TLC ve DMAX de S Sport Plus'a eklenecek

Warner Bros-Discovery ile S Sport Plus arasındaki anlaşma, sadece spor odaklı içeriklerden ibaret değil. Warner Bros-Discovery bünyesinde olan TLC ve DMAX'e ek olarak, CNN International ve Cartoon Network isimli kanallar da S Sport Plus bünyesine eklenmiş oldu.

Warner Bros. Discovery Türkiye Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Birgül Öztürk tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın kendilerini mutlu ettiği ifade edildi. S Sport Plus Genel Müdürü Zeynep Acar Haksal da içerik çeşitliliğini artırmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi. Görünen o ki her iki taraf da bu anlaşmadan memnun.