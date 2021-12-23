Yepyeni ve benzersiz tasarımı ile otomobilseverlerin beğenisine sunulan BMW 1 Serisi, bildiğimiz BMW modellerine göre çok daha sportif ve hareketli görünüyor. Akıllı teknolojiler ve özel güvenlik sistemleriyle de donatılmış olan BMW 1 Serisinin öne çıkan özelliklerine ve 2021 fiyatlarına yakından bakalım.

BMW denilince herkesin aklında gelen standart bir görünüm vardır. BMW 1 Serisi ise aklınızdakini silmek için tasarlanmış gibi görünüyor. Eskisinden çok daha güçlü ve akılı olan seri, aynı zamanda sportif ve şehirli bir tarza sahip. Her bir detayı özenle dizayn edilen BMW 1 Serisi, donatıldığı akıllı teknolojiler ve özel güvenlik sistemleriyle günümüz kullanıcılarının ihtiyaçlarını da karşılıyor.

BMW, BMW 1 Serisini genç, havalı ve şehirli olarak tanıtıyor. Seriye ait birkaç fotoğraf görmek bile bu tanıtımın ne kadar doğru olduğunu kanıtlar nitelikte. BMW 116d, BMW 118i ve BMW 128ti modellerinden oluşan BMW 1 Serisinin her bir aracı, benzersiz ve yepyeni özelliklere sahip. Gelin BMW 1 Serisinin öne çıkan özelliklerine ve 2021 fiyatlarına biraz daha yakından bakalım.

Tasarım: Parlak krom çerçeveli ızgaralar

BMW 1 Serisinin çift böbrek ızgaraları, modellere kendini özgü bir hava katıyor. Parlak krom çerçeveye sahip bu ızgaralar, şıklık katan parlak siyah dikey çubuklarla destekleniyor. Böbrek ızgaralar, BMW 1 Serisine hem estetik kazandırıyor hem de gücünü vurgulayan bir desen katıyor.

BMW 1 Serisinin gündüz farlarında, uzun huzmeli ve kısa huzmeli farlarında LED sistemi kullanılıyor. LED farlar şık bir duruş kazandırdığı kadar uzun süreli kullanımda enerji tasarrufu da sağlıyor. Zifiri karanlık gecelerde ve görüş kabiliyetinin düştüğü kötü hava koşullarında BMW 1 Serisi LED farları sayesinde ortalık gündüz gibi net görünüyor.

BMW 1 Serisinin siyah ayna kapakları gövde renginden farklı olarak çok daha parlaktır. Farklı renk parlaklığı sayesinde araç çok daha atletik bir görünüme sahip olur. BMW Individual Parlak Siyah Dış Kaplama paketi ile birlikte pek çok farklı donanım özelliğine sahip olarak aracınızı kişiselleştirebilirsiniz.

2 parçalı stop lambaları, BMW 1 Serisinin özel tasarım geometrisine göre şekillendirilmiştir. Bir parçası gövdede, bir parçası bagaj kapağında olan stop lambaları geleneksel aydınlatma teknolojisi kullanırlar. 90 mm’lik egzoz çıkış kaplaması ise BMW 1 Serisi modellerinin imzası olacak niteliğe sahip.

Ev konforu sunan, şık iç tasarım:

BMW 1 Serisinin üç kollu siyah deri direksiyonu, galvanize dekoratif kaplama ile şıklığını tamamlıyor. Kalın simidi ve kalın parmak dayama noktaları sayesinde bu şık direksiyon aynı zamanda konforlu bir kullanım da sunuyor.

En zorlu zeminlerde bile araç konforunu düşürmeyen yolcu ve sürücü koltuklarında yüksek koltuk ve sırt minderleri bulunuyor. Koltuğun duruş açısı, oturma derinliği ve sürücünün sırt alanı genişliği bir pek çok düzenleme kolayca yapılabiliyor.

BMW 1 Serisinin kapılarını açtığınız anda özel BMW yazılı bir ön kapı eşik kaplaması ile karşılaşıyorsunuz. Oturduğunuzda ise sizi mat vurgulu, Aydınlatılmış Berlin temalı bir ön konsol karşılıyor. Göze çarpmayan hafif aydınlatmaları sayesinde aracın içi şık ve keyifli bir atmosfere sahip oluyor

BMW 1 Serisinin şık iç tasarımına atılan son imza ise panoramik cam tavan oluyor. BMW 1 Serisinin panoramik cam tavanını ön konsolda bulunan düğme ile ya da araç anahtarı ile kolayca açıp kapatabilirsiniz. Elektrikli perdelere ve rüzgar koruyucuya sahip olan panoramik cam, araç içi atmosferi daha da şık bir hale getiriyor.

Güvenlik ve özellikler: Fren özellikli yaya uyarı sistemi

BMW 1 Serisi yepyeni ve benzersiz bir tasarıma sahip, bunu anladık. Peki ya donanımları? Sürüş Asistanı paketi ile birlikte şehir içi fren özelliğine sahip olan yaya uyarı sistemi, Şerit Terk Uyarısı, Şerit Değiştirme Uyarısı ve Arkadan Çarpma Uyarısı gibi özelliklere sahip oluyorsunuz.

Park Asistanı paketi ile gelen Geri Görüş Kamerası, Aktif Park Mesafe Kontrolü ve Geri Sürüş Asistanı gibi özellikler ile park sorununu ortadan kaldıracaksınız. BMW Harekete Duyarlı Kumanda ile özel el hareketlerinizi kaydederek örneğin tek bir el hareketiyle gelen aramayı reddedebilirsiniz.

BMW Head-Up Display üzerinden mevcut hız, navigasyon talimatı, hız limit bilgisi gibi sürüşe ilişkin bilgileri görüş alanınızda görebilirsiniz. 10.25 inçlik BMW Live Cockpit Professionel dokunmatik paneli navigasyon fonksiyonuna da sahiptir. Dilerseniz BMW 1 Serisinde Apple CarPlay sistemini de kullanabilirsiniz.

BMW 1 Serisi teknik özellikleri:

3/4 silindir

1469 cm3 silindir hacmi

270 Nm tork gücü

198 km/sa maksimum hız

0-100 km/sa hızlanma 10.1 saniye

Şehir içi 100 km’de 5.2 litre yakıt tüketimi

123 gr/km CO2 emisyonu

42/50 litre yakıt deposu hacmi

1450 kilogram yüksüz ağırlık

BMW 1 Serisi 2021 fiyatları:

BMW 1.18i Sport Line, benzin: 776.500 TL

BMW 118i Luxury Line, benzin: 798.200

BMW 1.18i M Sport, benzin: 810.200

BMW 116d Sport Line, dizel: 804.200 TL

BMW 116d Luxury Line, dizel: 825.700

BMW 116d M Sport, dizel: 837.600

BMW 128ti Heritage, benzin: 1.622.400

Yepyeni ve benzersiz tasarımı ile dikkat çeken BMW 1 Serisinin öne çıkan özelliklerini inceledik ve 2021 fiyatlarını gördük. BMW 1 Serisinin özellikleri ve fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.