BMW, Ekim 2026 döneminde sedan, SUV ve elektrikli modelleriyle sıfır otomobil satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte BMW'nin Ekim ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, finansman seçenekleri ve kampanya detayları...

BMW, Ekim 2026 döneminde premium sıfır otomobil pazarında yakından takip edilen markalar arasında yer alıyor. Markanın sedan ve SUV modellerinin yanı sıra tamamen elektrikli BMW i ailesindeki seçeneklerin güncel fiyatları da yeni araç satın almayı planlayanlar tarafından araştırılıyor.

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Yeni bir BMW satın almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra dönemsel kampanyalar, indirimler ve kredi seçenekleri de satın alma kararında önemli rol oynuyor. Peki BMW Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi BMW modellerinde kampanya var? İşte BMW Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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BMW Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı BMW 1 Serisi 4.037.800 TL - BMW 2 Serisi Gran Coupé 4.329.700 TL - BMW 2 Serisi Active Tourer 4.514.200 TL - BMW iX1 4.261.800 TL - BMW X1 4.850.800 TL - BMW iX2 4.699.900 TL - BMW X2 5.797.800 TL - BMW 3 Serisi Sedan 5.821.300 TL - BMW i4 5.630.700 TL - BMW 4 Serisi Gran Coupé 6.786.900 TL - BMW 4 Serisi Coupé 7.193.800 TL - Yeni BMW iX3 6.819.500 TL - BMW X3 7.303.900 TL - BMW i5 7.842.600 TL - BMW 4 Serisi Cabrio 10.434.900 TL - BMW 5 Serisi Sedan 9.290.400 TL - BMW i7 14.188.000 TL - BMW 7 Serisi 20.818.200 TL - BMW X5 19.255.800 TL - BMW X6 19.298.400 TL - BMW X7 24.979.100 TL -

BMW 520i Kampanyası: 2 Milyon TL'yi Aşan Fiyat Avantajı

BMW'nin ekim ayı tekliflerinde öne çıkan modellerden biri 520i Sedan M Sport. 2026 model yılına ait bu versiyon, ekim sonuna kadar özel stoklarla sınırlı olarak 9.385.500 TL yerine 7.190.000 TL'den başlayan indirimli fiyatla sunuluyor.

Bu indirim yalnızca nakit alımlarda geçerli ve takas desteği ya da finansman kuruluşunun sunduğu kampanyalarla birleştirilemiyor. Araç fiyatı da donanıma göre değişebiliyor.

BMW 4 Serisi Gran Coupé Kampanyası: 1,58 Milyon TL'ye Yaklaşan Avantaj

2025 model yılı BMW 4 Serisi Gran Coupé M Sport, ekim ayına özel nakit alım kampanyasında 6.658.700 TL yerine 5.076.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanya, 2-31 Ekim 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılarda geçerli. Fiyat avantajı 1.582.700 TL'ye ulaşıyor. Kampanyadan yararlanmak için aracın belirtilen dönem içerisinde satın alınması ve perakende satış faturasının kesilmesi gerekiyor.

BMW X3 Kampanyası: 1,27 Milyon TL'yi Aşan İndirim

BMW'nin SUV modellerinden X3 20 X-Line'ın 2026 model yılı versiyonu da ekim ayına özel fiyat avantajları arasında yer alıyor. Model, azami anahtar teslim satış fiyatı olan 7.388.800 TL yerine 6.114.000 TL'den başlayan indirimli fiyatla sunuluyor.

BMW Finansman Kampanyası: 6 Ay Vadede %0 Faiz

BMW'nin ekim ayına özel kampanyalarında nakit indirimlerine alternatif olarak tüzel müşterilere yönelik finansman seçenekleri de bulunuyor. Katılımcı yetkili satıcıların tekliflerinde bazı modeller için 6 ay vadede %0, 12 ay vadede %1,49 ve 24 ay vadede %2,29 aylık faiz oranları listeleniyor.

Kredi finansmanında faiz oranları ve masraflar, seçilen modele ve kredi kuruluşunun koşullarına göre değişebiliyor. Kampanya sayfalarında Premium Kasko alınmadığında faiz oranının değişebileceği de belirtiliyor. Bu nedenle kredi tutarı ve toplam geri ödeme, başvuru sırasında yazılı olarak teyit edilmeli.