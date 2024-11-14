Reklamlar, bazen yalnızca birer tanıtım aracı olmanın ötesine geçerek markaların yaratıcı yönlerini sergilediği birer sanat eserine dönüşebiliyor.
Hele ki konu araba markaları olduğunda, ortaya çıkan sonuçlar oldukça ilgi çekici olabiliyor.
Mercedes'in ikonikleşmiş "Tavuk" reklamıyla listemize başlayalım.
Volkswagen'in en iyi reklamları arasına adını yazdırabilecek o reklam:
Audi'nin ikonikleşmiş o reklamı ile devam edelim.
Yine Audi'den başarılı bir reklam. Rakibine sataşmayı yine ihmal etmiyor tabii...
Zamanda biraz geriye gidelim ve Lexus'un efsanevi reklamını hatırlayalım.
Chrysler'in Eminem ile yaptığı bu reklam da markanın en iyi reklamları arasında yer alıyor.
Subaru'nun, kalplere dokunmayı başarmak için aynı dili konuşmamıza gerek olmadığını gösteren bu reklamı ile de listemizi sonlandıralım.
Sizin en beğendiğiniz reklam hangisi oldu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!
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