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Tek Şarjla 702 Km Gitti: BMW'nin SUV’si, Mercedes ve Volvo’ya Fark Attı!

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BMW iX3, gerçek dünya testinde 702 km menzile ulaşarak Mercedes GLC EV ve Volvo EX60'ı geride bıraktı.

Tek Şarjla 702 Km Gitti: BMW'nin SUV’si, Mercedes ve Volvo’ya Fark Attı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Otomotiv dünyasındaki dönüşümle birlikte markalar elektrikli araç stratejilerini yeniden şekillendirirken, BMW'nin Neue Klasse platformuyla geliştirdiği yenilenmiş iX3 modeli, gerçekleştirilen gerçek dünya menzil testinde rakiplerine büyük fark attı.

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BMW, Neue Klasse modellerine büyük bir zaman, emek ve yatırım ayırdı. Bu yeni nesil elektrikli ailenin ilk üyelerinden biri olan yenilenmiş iX3, sunulduğu pazarlarda kısa sürede başarı yakaladı. Modelin en kritik performans göstergesi olarak görülen batarya enerjisi kullanım verimliliği ise son yapılan testlerle birlikte beklenenden bile daha iyi bir seviyede olduğunu kanıtladı.

İçerikten Görseller

Tek Şarjla 702 Km Gitti: BMW'nin SUV’si, Mercedes ve Volvo’ya Fark Attı!
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Rakiplerini geride bırakan menzil

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Edmunds tarafından gerçekleştirilen testte BMW iX3, baş rakipleri Mercedes-Benz GLC EV ve Volvo EX60 ile karşı karşıya geldi. Test sonuçlarına göre iX3, bataryası tamamen tükenmeden önce 702 km yol kat ederek etkileyici bir performans sergiledi. Buna karşılık Mercedes GLC, BMW'den 71 km daha erken dururken; Volvo EX60 ise BMW'nin tam 135 km gerisinde kaldı. Her iki rakip modelin de gerçek dünya testinde 644 km barajını aşamaması dikkat çekti.

Testin bir diğer önemli sonucu ise iX3'ün resmi EPA menzilini aşması oldu. EPA tarafından 631 km menzil biçilen araç, testte bu değerin 71 km üzerine çıkarak resmi veriden yüzde 11,2 daha fazla yol yaptı. Avrupa'daki WLTP ve Çin'deki CLTC standartlarına göre daha muhafazakar olan EPA verisinin aşılması büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor. Test boyunca 100 km'de ortalama 17,6 kWh enerji tüketen iX3, EPA'nın 19,9 kWh'lik tahmininden çok daha verimli çalıştı. Verimlilik konusunda her üç araç da 100 km'de ortalama 17,4 kWh civarında benzer değerler sunsa da BMW rakiplerinden biraz daha iyi bir sonuç elde etti.

Test koşulları nasıl belirlendi?

Edmunds'ın gerçek dünya testi, ortalama 64 km/s hızla yüzde 60 şehir içi ve yüzde 40 otoyol sürüşü karışımından oluşuyor. Test edilen tüm araçlar resmi hız sınırlarının en fazla 8 km/s içinde kullanıldı, klima ayarları 22 °C'ye sabitlendi ve araçlar en verimli sürüş modlarına alındı.

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Araba Elektrikli Araba BMW

YORUMLAR

(1)
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Tekno Mehmet 1 saat önce
BMW alacak param olacak gidip elektriklisini alacağım saçmalık bir insan neden dertsiz başına dert alır hiçbir zaman anlayamayacağım. He çok zengin olurum aracı severim elektrikli sürüşü severim 3.arabam olarak alırım belki o kadar.
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