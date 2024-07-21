İddiaya göre BMW, en çok sevilen modellerinden olan X3'ün yüksek performanslı "M" versiyonunu iptal etmiş olabilir.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan BMW, birçok farklı modeliyle karşımıza çıkıyordu. En sevilen araçlarından biri olan X3 de bunlardan biriydi. Hatta X3, geçtiğimiz yıl markanın en çok satan modeli olmayı başarmıştı.

Geçtiğimiz ay yenilenen X3’ün tanıtıldığını görmüştük. Ancak bugün gelen haberler, X3 modellerinde çok sevilen bir versiyonun fişinin çekileceğini öne sürdü.

M versiyon kaldırılabilir

BMW Blog tarafından ortaya atılan iddiaya göre Alman otomobil devi, yeni X3’te X3M’i çıkarmayabilir. Bilindiği üzere M versiyon, BMW modellerinin yüksek performanslı varyantları olarak karşımıza çıkıyordu.

İddiaya göre BMW X3M’i görmememiz nedeniyle aracın en güçlü versiyonu X3 M50 olarak karşımıza çıkacak. Bu model, şirketin 3.0 litrelik turboşarjlı motorunun biraz daha iyileştirilmiş versiyonuna sahip olacak.

Peki X3’teki M versiyonunu iptal olma nedeni ne? BMW Blog’un aktardığına göre ilerleyen zamanlarda tamamen elektrikli iX3M’in çıkacak olması, içten yanmalı versiyondaki M modelin kaldırılmasına neden oldu. Yani şirket, elektrikli modeline odaklanmak için bu kararı almış olabilir.

Tabii ki bunlar bir iddia. Henüz BMW’den konuya ilişkin resmî bir açıklama gelmedi. Doğru çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek.

2025 BMW X3'ün özellikleri için: