COMPEC tarafından düzenlenen düzenlediği Boğaziçi Digitalized Dijital Girişimcilik Zirvesi, pek çok önemli katılımcı ile 26-27-28-29 Mart tarihlerinde hibrit olarak düzenlenecek.

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü COMPEC’in düzenlediği Boğaziçi Digitalized Dijital Girişimcilik Zirvesi, ilk kez bu yıl 26-27-28-29 Mart tarihlerinde hibrit olarak gerçekleştirilecek.

Dört gün sürecek olan Digitalized, katılımcıları Girişimcilik, SaaS, Blockchain ve Data alanlarında bilgilendirmeyi hedefliyor.

Pek çok büyük şirketten üst düzey yöneticiler konuşma yapacak

FutureBright Founder’ı Akan Abdula, Gusto Turkey Representative Şahin Boydaş, TeknoSA E-Commerce & Marketplace Grup Müdürü Tahir Yıldız, BiLira Co-Founder & COO’su Vidal Arditi ve daha pek çok isim dört gün sürecek olan zirvede katılımcılarla buluşacak.Girişimciliğin teknolojisine odaklanan Digitalized’ da konuşma, panel, sertifikalı workshop oturumlarının yanı sıra DigitUp Ideathonu da katılımcıları bekliyor olacak.

26-27-28-29 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan etkinliğe katılmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.