"Netflix, Recep İvedik 6 İçin 3.5 Milyon Euro Teklif Etti"

Sinema dünyasındaki sular tam duruldu derken gözünü karartan Netflix, piyasada bomba etkisi yaratan hamleler yapmaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda patlayan sinema yapımcıları ve Cinemaximum arasındaki kriz tam çözüldü derken şimdi de Netflix tartışmaları başladı. Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin vizyona girdikten sadece 2 hafta sonra Netflix'te yayınlanması, durulmuş tartışmaları adeta harladı.

Hatta Cem Yılmaz bile bu duruma şaşırdığını belirtmişti. Filmin yapımcısı BKM ise davalık olma yolunda ilerliyor.

Netflix'in yeni dönemde Türkiye'yi ciddi bir pazar olarak gördüğü artık aşikar. Gelen son dedikodulara göre Netflix, Çamaşırhane Film ve Şahan Gökbakar'a filmin Netflix'e özel olarak gelmesi için tam 3.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Henüz Şahan Gökbakar cephesinden konuyla ilgili bir yalanlama veya açıklama gelmedi. Ancak görünen o ki Türk sineması bir kez daha büyük tartışmaların göbeğinde yer alacak.