Dünyanın en boş ama bir kere girince çıkamayacağınız web siteleriyle tanışmak ister misiniz? Eğer bolca vaktiniz varsa ve canınız da sıkılıyorsa, sizi listemize alalım.

İnterneti her zaman verimli kullanacağız diye bir kanun yok… Tam da bu yüzden internetin derinliklerinde 'Bunu yaparken ne düşündüler acaba' dedirten, eğlenceli ve zaman öldürmelik bir dünya web sitesi var.

Bu sitelerden karşıma çıkan bazı komik ve hakikaten 'bomboş' olanları listeledim. Ekranı rengarenk çizgilerle doldurup sonsuza kadar mouse sallamak ya da tanımadığınız birinin kaydettiği; bazen garip bazen komik ses kayıtlarını dinleyip zaman öldürmek isterseniz, aşağıda sizi birçok seçenek bekliyor. Eğer 'Ben daha saçmasını bulmuştum' derseniz, yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi eğlenceler!

Birbirinden boş ve eğlenceli 10 internet sitesi

Kitlenmelik tıklama etkinliği: Efferveccent Pudding

Bu sitede tek yapmanız gereken ekrana tıklamak. Her tık bir renkli halka oluşturuyor ve bu halkalar büyüyerek ekranı kaplamaya başlıyor. Bu kadar... Fakat izlemesi de tıklaması de epey keyifli, beni kitlemeyi başardı...

Siteye gidip biraz vakit öldürmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kendi hipnotize edici görüntülerinizi kendiniz oluşturun: Milkway

Bu da benzer mantıkta işleyen bi site. Boş bir ekran açılıyor ve ekranda belirlediğiniz boyda, yoğunlukta çizgilerle şekiller oluşturabiliyorsunuz. İster çizin, ister sadece ekranda dönüşlerini izleyin. Özellikle tüm ekranı tekrar tekrar kaplamak ve çizgileri izlemek epey eğlenceli.

Siteye gidip biraz vakit öldürmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Dünyanın en saçma ama en istikrarlı blogu: the Shy Tird

Gerçekten de tarihin en saçma ve boş bloglarından biri; the Shy Tird. Arkadaşımız bu blogda 'kakasının' çeteresini tutuyor. Bir yandan da ara ara epey komik hikayeler anlatıyor, güldüren benzetmeler yapıyor... Bu saçma blogu açma sebebi ise kendi sözlerine bakılacak olursa 'herkesin her gün yaptığı bir şeyi hiç konuşmuyor oluşumuzu' saçma bulması. Ayrıca, bunu yapmaya üç senedir devam ettiğini de ekleyelim...

Siteye gidip biraz vakit öldürmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İzlemesi de dinlemesi de keyifli: Nightdrive

Gece sürüşü keyfinde, ışıkların içinde yolculuk edip keyifli bir müzikle boş boş ekrana baktığınız bir site... Işıkları takip etmek, eşlik eden müziğin de etkisiyle epey keyifli. Tabii bir yere kadar.

Siteye gidip biraz vakit öldürmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kedilerin suçu ne: Cat Bounce

Ekranınıza birden kedi yağdıran, ardından bu kedileri ufak mouse hareketleriyle oradan oraya adeta uçurabildiğiniz saçmalık seviyesi epey yüksek bir internet sitesi. Arada kedileri sağa sola fırlatmaktan sıkılırsanız tek bir tuşla bir 'kedi yağmuru' başlatabilirsiniz.

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Epilepsi uyarısına ihtiyaç duyan bir internet sitesi: Staggering Beauty

Ekranda gördüğünüz bu şekilsiz yılanı mouse yardımıyla dilediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Fakat hızlandığınızda, işin rengi de epey değişiyor. Kendinizi ekrana kitleyip delirtmek için harika bir yol... Ve gerçekten de, kenarda duran küçük bir uyarıdan daha fazla epilepsi uyarısına ihtiyacı var.

Siteye gidip biraz vakit öldürmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yaratıcılığını konuşturup eleştiri modunu açmalık: Bandnames

İster aklınıza gelen eğlenceli 'grup isimlerini' oluşturup sisteme ekleyin, ister üretilmiş komik ve yaratıcı isimlere oy verin. Çarkı her çevirdiğinizde karşınıza bambaşka gariplikte isimler çıkacak. Kendi eklediğiniz önerileri de bizimle paylaşabilirsiniz!

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Bu kadarını beklemeyeceğiniz şeyler göreceksiniz: Manhole

Rögar kapağı sizin için de üstüne basıp geçtiğiniz, sıradan bir nesne mi? Bu siteyi ziyaret ettikten sonra işler değişecek. Dünyanın farklı yerlerinden, farklı zaman dilimlerinden bir dünya rögar kapağının fotoğrafının bulunduğu bu sitede gerçekten görmeye değer şeyler de var, bu neymiş şimdi dedirtenler de...

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Random ses kayıtları kaydetmek ya da dinlemek kulağa ilginç geliyor: Post Secret Voicemail

Kim olduğunu asla bilemeyeceğiniz insanların rastgele gönderdikleri ses kayıtlarını dinlemek ya da boşluğa kendi ses kayıtlarınızı göndermek ister misiniz? Bu site tam olarak bunu yapıyor. Bazı ses kayıtları epey komikken bazıları inceden tüyleri ürpertmiyor değil...

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Bir balıkla birini tokatlamak mı? Lütfen: EelSlap

Mouse'unuzu 'sallayarak' ekrandaki bir beyefendinin suratını bir balıkla tokatladığınız bu sitenin başka hiçbir amacı yok. Bu komik eylemi ister ağır çekimde, ister aşırı telaşlı, nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Kimin aklına geldiğini ve neden geldiğini en çok merak ettiğim site bu oldu...

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