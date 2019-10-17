Modemin Fişini Çektirecek Tüyler Ürperten 10 İnternet Sitesi

İnternet icat edildiğinden beri bir çok farklı amaç uğrunda kullanıldı. Ama bu siteler gibi tüyler ürpertici site çok az yayınlandı. İşte modemin fişini çekmenize neden olabilecek 10 internet sitesi.

Çevrimiçi dünya, sandığımızdan çok daha büyük olabilir. Gün içinde ziyaret ettiğimiz internet sitesi sayısı belki bir elin parmaklarını dahi geçmiyor olsa da bu geniş dünyada milyonlarca web site bulunuyor.

Web siteler, birbirinden farklı amaçlarla açılmış olabilir. Ufkunuzu açıp, hayatınızı olumlu yönde geliştirecek pek çok internet sitesi olduğu gibi, modemin fişini çekmek isteyeceğiniz internet siteleri de bulunuyor. İşte birbirinden ürkütücü 10 internet sitesi:

10. Ölüm tarihi hesaplayan site - deathdate.info

Facebook’un yaygınlaşmaya başladığı zamanları hatırlayanlarınız varsa, ölüm tarihi hesaplayan Facebook uygulamalarını hatırlayabilir. Ölüm tarihi hesaplayan uygulamaların atası, ölüm tarihi hesaplayan internet siteleridir. İşte bu internet sitesi de isminiz, doğum tarihiniz ve sigara kullanıp kullanmadığınıza göre ölüm tarihinizi hesaplıyor.

9. Dünyadaki doğum ve ölümleri gösteren site - worldbirthsanddeaths.com

Bir saniye içerisinde bütün dünyada kaç insan ölüyor ya da kaç bebek dünyaya geliyor olabilir? Eğer bu soru ara ara aklınıza geliyorsa, bu site sorunuza anlık olarak cevap verebilir. Gerçek zamanlı ölüm ve doğum verilerini paylaşan bu sitede, hangi ülkede kaç kişi o anda öldü ya da kaç bebek doğdu görebilirsiniz.

8. Rahatsız edici bir çizgi roman

Birçok insan çizgi roman okumaktan büyük bir keyif alıyor. Ama bu çizgi romanı okumak bir keyif vermekten öte direkt olarak rahatsız ediyor. Bongcheon- Dong Ghost, hamile kadınlara, yaşlılara ve kalp hastalarına tavsiye edilmiyor. Birçok insan bu çizgi romanın bulunduğu sayfada birkaç dakikadan fazla kalamıyor. Eğer herhangi bir sağlık sorununuz yoksa, söz konusu çizgi romana buradan ulaşabilirsiniz.

7. Akıl hastanesi simülasyonu - whiteenamel.com

Flash eklentili internet siteleri çok uzun zamandır internetin önemli paydaşlarından bir tanesi. White Enamel internet sitesinde, terk edilmiş bir akıl hastanesinde dolaşabiliyorsunuz. Tabi terk edilmiş hastanede bir çok ürkütücü ses ve görüntü sizleri bekliyor.

6. Skyway Köprüsü - skywaybridge.com

Skyway Köprüsü, intihar etmek isteyen insanların en çok kullandığı dördüncü köprü ünvanını taşıyor. Bu Skyway için kurulan internet sitesinde, Florida’nın batı kıyısındaki bu köprüde intihar eden insanlara dair bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Köprüden intihar eden insanların listelendiği bölümde, Skyway Köprüsü’nün intihar tarihçesinin ne kadar eskiye gittiğini görebilirsiniz.

5. Uçak kazaları - planecrashinfo.com

Plane Crash Info internet sitesi, gerçekleşen uçak kazalarına dair istatistik, rapor, harita, fotoğraf ve eğer varsa kurbanların son sözlerini paylaşıyor. 11 Eylül 2001’de İkiz Kulelere yapılan saldırıdaki uçaklarda bulunan kurbanların son sözlerini okumak ister misiniz? Bizce hayır. Ama karar sizin.

4. Suç işlenmiş mekanlar, perili evler - housecreep.com

Housecreep, cinayet işlenmiş mekanlar, perili evler gibi ürkütücü mekanların görüntülenmesini sağlıyor. Housecreep’te ilginç bir mekanı görüntülemek için arama bölümüne aradığınız mekanın bulunduğu yerin adını ya da olay ismini yazmanız yeterli olacaktı.

3. İdam mahkumlarının son sözleri

Texas Adalet Ceza Departmanı, kendi internet sitesinde idam mahkumlarını, idam cezasının uygulanmasını bekleyen insanlar, hapishanelerde ölen insanların listesini sunuyor. İnternet sitesinin, idam cezası uygulanmış suçlular bölümünü incelediğinizde isim, suç bilgisi, doğum tarihi ve son sözler gibi bilgilere ulaşabiliyorsunuz. İnternet sitesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Dünyanın en gereksiz internet sitesi

Tartışmasız en garip internet sitelerinin başında gelir. İnsanlar tuvalette işlerini bitirdikten sonra tuvaletin fotoğrafını bu siteden paylaşıyor. Paylaşılan fotoğraflar, sitenin diğer üyeleri tarafından oylanıyor. Bu gereksiz internet sitesine ulaşmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Bu siteden sonra bilgisayarı hala kapatmadıysanız son bir site daha kaldı.

90’ların sonu ya da 2000’lerin başında internet kullanmışsanız böyle sitelere aşina olabilirsiniz. Ama uzun süredir böyle dehşet içerikli siteler yayınlanmıyor ya da kullanılmıyordu. Best Gore, öldürülmüş insanların fotoğraflarını, olay yeri görüntülerini paylaşan bir internet sitesi. Sitenin sahibi Mark Marek, Kanada’da kamu ahlakı yasalarını ihlal etmek suçundan tutuklandı.

Marek, 2019 yılında internet sitesinine artık içerik yüklemeyeceğini açıkladı. Sitedeki fotoğraflar ve videolar tek kelime ile ürpertici. Best Gore internet sitesine Türkiye’den ulaşılamıyor.