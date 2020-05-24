Öğrenince Unutmanızın Zor Olduğu 22 İnternet Sitesi

İnternet dünyasının bilinmeyenlerini farklı bir pencereden okurlarımıza ulaştırıyoruz. Birçoğumuzun işine yarayacak ve okuduktan sonra hafızasına yer edinecek internet sitesi tavsiyelerini sizin için listeledik.

İnternet dünyası, insanın akıl sınırlarını zorlayacak derecede birikime sahip bir yer olabileceği gibi, bazen de bir o kadar hayatımızı kolaylaştıran bir yer. Saatlerce aramamız gerekebilecek şeyleri bize 10 saniyelik bir aramayla bulduran, bazen arşivler dolusu sayfayı tek tıkla ayağımıza getiren kapsamlı bir buluş.

Bu yazıyı okurken aklınızda olmayan, ancak okuduktan sonra gündelik hayatınızda işinize yarayacak sitelerin listesini hazırladık. Listede, “keşke olsaydı” dediğiniz birçok internet sitesiyle karşılaşacaksınız.

Seyahate giderken cebinizdeki parayı düşünmek zorunda kaldığımız anlar elbette olmuştur. Bu durumda gideceğimiz yerin fiyatını yaşadığımız şehrin fiyatına kıyaslarız. İşte Numbeo, tam da bu gibi durumlar için. İki şehri maliyetler açısından kıyaslayan sitede; su fiyatlarından, ortalama kira, meyve ve sebze fiyatlarına kadar birçok mali kıyaslamayı bulabilirsiniz.

Bu sitede yapacağınız mali kıyasla, gideceğiniz yere göre bütçe belirleyebilir ve harcamalarınızı o yönde gerçekleştirerek sürprize kapalı şekilde bir seyahat sürdürebilirsiniz. Bu açıdan Numeo, sıkça kullandığınız internet siteleriniz arasına gireceğe benziyor. Tabii her şeyden önce salgının döneminin bitmesi gerekiyor.

Dizayn konusunda çok kararsız kalan kişiler için uygun olan bu sitede, odanızdaki eşyaları nereye yerleştirebileceğinizi 3 boyutlu olarak görebilirsiniz. Böylece odanızdaki eşyaları tek tek yer değiştirmek yerine önceden bir fikir edinebilirsiniz. Ayrıca Homestyler’ın Android ve iOS cihazlarla uyumlu uygulaması da bulunmakta.

Spotify’da yer alan ancak daha önce hiç kimsenin dinlemediği şarkıları ilk kez dinlemek ve bu duyguya ortak olmak isteyenler için iyi hissettirecek bir site. İleride belki de hit olacak bir şarkıyı Forgotify’da ilk kez dinleyen olabilirsiniz.

Bu site, şimdiki para birimini, istediğimiz yılın para değeriyle kıyaslıyor. Örneğin; elimizde olan 100₺’nin 1980 yılında kaç paraya denk olduğunu bu sitede bulabiliriz. Aynı şekilde, sitede çeşitli ülkelerin para birimlerini de geçmişteki değerlerine. Sitenin bize göre tek eksik yanı, TL’yi kıyaslama işleminin 1960 yılından öncesine yapılamaması.

Birçok kişi aklından geçen, hayallerinde yaşadığı romanı okumak istemiştir ancak literatürde böyle bir kitaba henüz rastlamamıştır. Kitabın sonunu kendimiz belirlemişçesine birtakım özellikler sunan site, biz kullanıcılara farklı şekilde arama yöntemleri sunuyor.

Whichbook sitesi, kullanıcılarına okumak istedikleri kitabın kriterlerine göre seçenekler sunuyor. Mesela bir romanın sonu mutlu ve sürprizlere kapalı, sayfa sayısı kısa bir şekilde bitsin istiyorsanız bu kriterlere uygun aramayı Whichbook sitesinden yapabilirsiniz. İstediği tarzda kitap okumak isteyen kitapseverler için oldukça kullanışlı.

Bu sitede karşınıza çıkan dünya haritasından istediğiniz zaman dilimindeki devletlere ve bölgelere ulaştıktan sonra, dönemin demografik yapısını, yaşanılan savaşları harita üzerinden kullanıcılara ulaştıran bu site meraklıları için oldukça keyif verici. Sitede kendi tarihimiz hakkında da fazla derecede keyifli bilgi mevcut.

Buzdolabında kalan, kurumuş, kenarları sertleşmiş bir somun ekmekten enfes bir pizza yapabilirsiniz. Bu site, buzdolabında olan ürünleri seçtiğinizde, size bu ürünlerle bir sonraki öğüne neler hazırlayabileceğinizin tarifini sunuyor. Buzdolabındaki alakasız ürünlerle ortaya bir şef spesiyali hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun :)

Tastedive, genelde aynı konulu filmler izleyenler için önemli bir yer tutacak. Tastedive sitesinde izlediğiniz bir filme benzeyen tarzdaki filmlerin hepsinin listesine bir tıkla ulaşabiliyorsunuz.

Günlük hayatta en çok kullandığınız sitelerin bir benzerini bulmak hep aklınızdan geçmiştir. Aynı işleve sahip, birbirine benzer siteleri bulan bu site, sıkça kullandığımız sitelerin arasına alternatif üretmek için Similarsites oldukça ideal bir site.

Localingual sitesi kullanıcılarına farklı ve bir o kadar eğlenceli bir konsept sunmuş. Bu sitede dünya üzerinde seçtiğiniz haritalarda farklı dil ve aksanlarda konuşan insanların ses kayıtlarını dinleyebileceksiniz. Size küçük bir tavsiye; kayıtlara Ankara veya Trabzon’dan başlayabilirsiniz. :)

Dünya üzerinde çekilmiş ünlü filmlerin senaryolarını okuyabileceğiniz gibi kendi yorumunuzu da siteye ekleyebiliyorsunuz. IMSDb sitesi bu yönüyle, senaryo konusunda meraklı arkadaşları tartışma ortamına sürükler nitelikte.

Tuttuğum takımın her maçını takip ederim, hatta tutmadığım takımın maçını bile 90 dakika boyunca izlerim diyenler için dünyanın her yerindeki maçları 90 dakika kesintisiz olarak bu siteden izleyebilirsiniz. Böylece sıkıcı bir hafta sonunu daha renkli bir hale getirerek hayattan keyif alabilirsiniz.

Bu site size, iyi bir servis kadar tamirat bilgisi öğretiyor. Giyim, telefon, araç gibi konularda çözüm yolları sunuyor ve bunları videolarla destekliyor. Başınızı ağrıtan durumlarda çözüm geliştirme yeteneğinizi bu siteyle pekiştirebileceksiniz.

Evrenin sonsuzluğu, dünyadaki suların altında hangi canlılar yaşar gibi soruların yanıtı alırken sıra çizim yapabilme özelliğini içinde barındıran site bilgiye ve keşfedilmeye değer oldukça fazla şey var. Tam da güldürürken düşündürten cinsten bir site.

Historyvshollywood sitesi, içinde gerçek hayata dair hikayeler barındıran filmlerdeki kahramanların birçoğunun gerçek hayattaki adını hikayesini size sunuyor. Gerçek hayattaki karakter ve filmdeki karakter arasındaki farkı ortaya çıkarıyor ve bunu fotoğraflarla da destekliyor. Film izleyicilerinin merak ettiği sitelerden biri olmaya aday.

Bu siteyle evde oturduğunuz yerden, dünya üzerinde seçtiğiniz bir şehrin sokaklarını arabada radyo açıkken turlayabiliyorsunuz. Radyodan açtığınız bir parça eşliğinde hikayenizin olduğu sokaklarda bile sevdiğiniz şarkıya denk gelebilirsiniz.

Dönem dönem, ülkelerin vatandaşlarının mutluluk oranlarına dair listeler açıklanır. Ancak bu site yalnızca ülke bazında olayı ele almıyor; bir ülkenin tüm şehirlerindeki mutlu/mutsuz olma oranlarını kullanıcılara sunuyor. Ayrıca siz de ruh halinizi belirttikten sonra o listede yer alan insanlardan biri olabileceksiniz.

Site, fazla Türk kullanıcısı olmadığı için rakamlar konusunda biraz eksik olabilir, ancak buraya bulunduğumuz ili ve ruh halimizin durumunu ekleyince tıpkı diğer ülkelerdeki gibi popüler bir hale gelebilir.

Bu sitede milyonlarca abonesi olan Youtube kanallarının, bol takipçili Twitter ve Instagram hesaplarının yıllık tahmini gelirlerinin dökümünü görüntüleyebilirsiniz. Takipçisi olduğunuz kanalları izledikten sonra aklınıza gelme ihtimali bir hayli yüksek olan bir site.

Seçtiğiniz fotoğrafları elden geçirerek, fotoğraflarınızda adeta Michelangelo etkisi yaratarak Rönesans tablosuna çeviren site. Bu siteyi kullanarak kendinizi o dönemlere ait hissedebilir ve birer sanat eserine dönüşebilirsiniz.

Spor salonlarının kapalı olduğu şu dönemlerde formunu korumak isteyen takipçilerimiz için faydalı bir site. Vücudunuzun çalıştırmak istediğiniz bölgesini seçiyorsunuz ve o alana uygun olan hareketleri görüntülü ve videolu olarak size aktarıyor. Evde spor yapmak denilince aklınıza gelecek siteler arasında olmaya aday bir site.

Bu uygulama tüm şehrin sokaklarını, caddelerini anbean izleme fırsatı sunuyor. Tek yapmanız gereken istediğiniz şehri seçmek ve sokaklarında gezinmek.

Bu site size doğanın beşiğinde, uçsuz bucaksız ovalarda serengeti hayatı yaşatabilir. Bir aslanın veya bir ceylanın gününü nasıl geçirdiğini gizli kameralarla takip edebilirsiniz. Bu yönüyle vahşi hayata ve doğaya ilgisi olan kullanıcıların sıkça kullandığı bir site olabilir.

Sıkı film takipçileri ve prodüksiyon konusunda da meraklı kişiler, movie-locations'ı sık kullanılanlarına ekleyecektir. Bu sitede sevdiğiniz filmlerdeki sahnelerin hangi mekanlarda çekildiğini hikayeleriyle birlikte öğrenebiliyorsunuz. Mekan ve hikayeler, size filmin ruhunu daha iyi yansıtacaktır.

Dilerseniz karantina günlerinizi daha eğlenceli kılacak internet sitelerine buradan ulaşabilirsiniz.