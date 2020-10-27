Robot Köpek Spot, Çernobil Nükleer Santraline Gitti (Video)

Boston Dynamics'in dünyaca ünlü robot köpeği Spot, Çernobil Nükleer Santraline giderek bilim insanları için veriler topladı. Spot, dünyanın en ölümcül noktalarından biri olan Çernobil'de sorunsuz bir şekilde dolaştı.

ABD’li robotik şirketi Boston Dynamics’in maharetli robot köpeği Spot, şimdi de dünyanın en ölümcül noktalarından biri olan Çernobil Nükleer Santralini ziyaret etti ve bir keşif çalışmasında bulundu.

Yerel basın tarafından aktarılan bilgilere göre robot köpek Spot, ölümcül radyasyon seviyelerine sahip olan nükleer santrale tek başına giriş yaparak sorunsuz bir şekilde tespitler yapmayı ve bilim insanlarına veriler sunmayı başarmış durumda.

Aktarılan bilgilere göre Spot, 1986’da korkunç bir patlamaya ev sahipliği yapan 4 numaralı reaktörden radyasyon yayılmasını önlemek amacıyla inşa edilen devasa çelik kubbenin içine de giriş yaptı ve radyasyon seviyelerinin ölçülmesini sağladı.

Bristol Üniversitesi'nden bilim insanları, Spot’u korkunç patlamanın yaşandığı noktaya göndererek bölgedeki radyasyon seviyelerini araştırdı ve üç boyutlu bir dağılım haritası oluşturdular. Ayrıca ekip, söz konusu çalışmada drone ve uzaktan kumandalı sensörler de kullandı.

Bristol Üniversitesi’nden bilim insanlarının Boston Dynamics’in robot köpeği Spot ile gerçekleştirmiş olduğu çalışma, üniversitenin felaket noktasındaki ilk çalışması değil. Bilim insanları geçtiğimiz yıl da Çernobil Nükleer Santralini çevreleyen yaklaşık 10 kilometre karelik alanda bulunan Kızıl Orman’ın şimdiye kadarki ilk haritalandırma çalışmasını gerçekleştirmişlerdi.

Spot'un Çernobil Nükleer Santralindeki çalışmalarını gösteren video