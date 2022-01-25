BOTAŞ'tan 'Depolar Boş' İddiası ile İlgili Açıklama

BOTAŞ, İran'ın doğal gaz kesintisiyle ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gündemdeki iddiaları değerlendiren kurum, depoların boşaldığı yönündeki söylentileri reddetti. Öte yandan; Türkiye'nin İran'a borcu olduğu iddiaları da reddedildi.

Türkiye, kış şartlarının sınırları zorladığı şu günlerde tarihe geçen bir doğal gaz krizi ile karşı karşıya. Öyle ki Türkiye'nin dört bir yanındaki organize sanayi bölgeleri, İran'ın 10 günlüğüne gaz kesmesi nedeniyle çalışmayı durdurmuş durumdalar. Şu an için evlerde bir sorun olmasa da önümüzdeki dönemlerde neler yaşanacağı henüz net değil.

Dün bu konuyla ilgili bir haberimizde, GazDay Enerji Genel Müdürü Mehmet Doğan tarafından ortaya atılan bazı iddialardan bahsetmiştik. İddiaya göre doğal gaz krizinin nedeni İran değil, yazın depolardaki doğal gazın kullanılması nedeniyle stok kalmamasıydı. Bu iddialar, BOTAŞ'ın dikkatinden de kaçmadı. Kurum, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, iddiaları reddetti. Ayrıca, sosyal medyada dolaşan diğer iddialar ile ilgili de açıklamalarda bulunuldu.

İşte BOTAŞ tarafından yapılan açıklama:

"Türkiye’nin yaz dönemi doğal gaz talebi uzun dönemli doğal gaz alım ve satım anlaşmalarımıza bağlı boru ve LNG arz kaynaklarından sağlanmaktadır. Yaz döneminde doğal gaz depolama tesislerimizde depolama yapılmakta olup her yıl olduğu gibi bu yıl da planlamalarımız kapsamında depolama tesislerimizde azami miktarda doğal gaz depolanmıştır. İhtiyaç duyulan günlerde doğal gaz depolarından gaz kullanımı yapılmaktadır.

BOTAŞ, doğal gaz depolarının nasıl doldurulduğuna ilişkin de açıklamalarda bulundu. "Doğal gaz depoları yaz dönemlerinde doldurulup kış dönemlerinde ihtiyaca göre kullanılmaktadır. Depo doluluk oranları kış koşullarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Mevcut durumda ortaya çıkan kış koşullarındaki doğal gaz talebini karşılamak adına doğal gaz depolarımız planlamalarımız çerçevesinde azami seviyede kullanılmaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, depolarda ne kadar gaz bulunduğu belirtilmedi.

Sosyal medyada dolaşan bir diğer iddia ise Türkiye'nin İran'a borcu olduğu ve gaz akışının bu borç nedeniyle kesildiği yönündeydi. BOTAŞ, bu konuyla ilgili "Bu iddia tamamıyla gerçek dışıdır. BOTAŞ’ın İran dahil hiç bir tedarikçisine borcu bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.