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Sadece 10 Adet Üretilecek 900 Beygirlik Canavar Pickup Brabus 900 Rocket Edition Duyuruldu

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Brabus, G-Serisi tasarımını baz alan, dünyada sadece 10 adet üretilecek 900 beygirlik canavar P 900 Rocket Edition'ı tanıttı.

Sadece 10 Adet Üretilecek 900 Beygirlik Canavar Pickup Brabus 900 Rocket Edition Duyuruldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Özellikle Mercedes otomobillerin performans ve gelişmiş tasarım odaklı versiyonlarını tanıtmasıyla bildiğimiz Brabus, ikonik G-Serisi modifikasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Firma, P 900 Rocket Edition modelini resmen duyurdu.

Araç, doğrudan fabrika çıkışlı Mercedes-AMG G 63 modeli temel alınarak geliştirilmiş özel yapım bir pickup gövdeye sahip. Yani bir nevi kasalı G-Serisi tasarıma sahip bir pickup olarak nitelendirebiliriz.

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Sadece 10 Adet Üretilecek 900 Beygirlik Canavar Pickup Brabus 900 Rocket Edition Duyuruldu
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Karşınızda Brabus 900 Rocket Edition

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Standart bir SUV'u açık kasalı devasa bir pickup formuna dönüştürmek amacıyla aracın dingil mesafesi özel bir modül vasıtasıyla yaklaşık 50 cm uzatıldı. Dış tarafta model, gövdeye uyarlanmış çıplak karbon fiber geniş gövde kiti ve belirgin kırmızı detaylarla donatıldı. Dövme ve işleme teknolojileriyle maksimum mukavemet odaklı geliştirilen 24 inçlik BRABUS Monoblock II EVO "PLATINUM EDITION" üç kollu mat siyah jantlar araca eşlik ediyor. Bu jantların üzerinde çıplak karbon fiberden imal edilen aerodinamik bıçaklar yer alıyor.

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Koleksiyonluk canavarın kaputunun altında hacmi artırılmış 4,5 litrelik BRABUS ROCKET 900 V8 turbo motor yatıyor. Söz konusu güç ünitesi tam 900 beygir gücü ve 1.250 Nm maksimum tork üretiyor. Elde edilen muazzam çekiş, dokuz ileri otomatik şanzıman ve sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi aracılığıyla yola aktarılıyor. Bu aktarma organı kombinasyonu sayesinde devasa pickup, 0’dan 100 km/sa hıza sadece 3,7 saniyede ulaşabiliyor. . Aracın maksimum hızı ise 240 km/sa olarak açıklandı.

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İç mekanda Brabus döşeme atölyesi tarafından el işçiliğiyle hazırlanan "Masterpiece" kokpit bizi karşılıyor. Burada son derece yumuşak siyah deri ve Alcantara kombinasyonu tercih edilmiş. Koltuklarda "Shell" adı verilen kapitone deseni kullanılırken parlak kırmızı dekoratif dikişler, fitiller ve Masterpiece amblemleri koyu renkli kabinle kontrast oluşturuyor. Sürücü otomatik şanzımanı manuel modda kullanırken, sistemde yer alan entegre LED ışıklar yeşilden sarıya ve kırmızıya doğru renk değiştirerek yüksek motor devirlerinde vites yükseltme uyarısı veriyor. Eşiklerde aydınlatmalı kırmızı BRABUS logolu karbon fiber kaplamalar ve kırmızı anotlanmış alüminyum kapı kilit pimleri de var.

Brabus P 900 Rocket Edition modelinden dünyada yalnızca 10 adet üretilecek. Fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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