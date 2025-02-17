Broadcom ve TSMC'nin Intel'in belli bölümlerini ayrı olarak satın almak istediği öne sürüldü. Böyle bir gelişme, çok kötü bir dönemden geçen Intel'in bölünmesine neden olacak.

Dünyanın en büyük donanım şirketlerinden biri olan Intel, yapay zekâ konusunda çok geri kalması nedeniyle çok kötü bir dönemden geçiyordu. Öyle ki finansal sonuçlarında milyarlarca dolar zarar ettiğini görmüştük. Bu yüzden son zamanlarda satılabileceğine dair söylentiler vardı.

Şimdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı. The Wall Street Journal (WSJ) tarafından paylaşılan bir raporda, iki çip devinin Intel’i alıp bölebileceği iddia edildi.

Broadcom ve TSMC, Intel’i bölebilir

İddiaya göre yazılım ve yarı iletken devi Broadcom ile dünyanın en büyük çip üreticilerinden olan TSMC, Intel’in belli departmanlarını ayrı olarak satın almayı düşünüyor. Bu da böyle bir şey gerçekleşmesi durumunda Intel’in bölünebileceği anlamına geliyor.

WSJ, Broadcom’un Intel’in çip tasarımı ve pazarlama bölümlerini almak istediğini ve üretim tarafına ortak olmak istediğini aktarmış. TSMC ise Intel’in çip fabrikalarını kontrol altına almak istiyormuş.

Bu planların hepsinin çok erken aşamalarında olduğunun da altı çizilmiş. Yani şimdilik somut hiçbir şey yok. Hatta iki şirketin henüz Intel’e herhangi bir teklif sunmadığı bile aktarılmış. Bu yüzden şimdilik kesin bir şey söylemek mümkün değil.

Satılma iddialarının bir süredir ortalıkta dolaştığını söylemiştik. Daha önce Qualcomm’un teknoloji devini devralabileceği konuşulmuştu. Intel’i nelerin beklediğini zaman gösterecek.