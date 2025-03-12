Bir sibop kapağı ortalama ne kadar olabilir? 500 TL? 100 TL? Hayır, tam 1 milyon 400 bin TL... Peki bir sibop kapağının bu kadar pahalı olmasının sebebi ne?

Rapçi Drake, lüks otomobillere olan düşkünlüğüyle biliniyor ve koleksiyonundaki en çok konuşulan parçalardan biri, Chrome Hearts tasarımlı sibop kapağına sahip Rolls-Royce'u.

Bu sibop kapağı, görünmeyen bir yerde olmasına rağmen 1 milyon 400 bin TL değerinde... Şimdi bu ultra lüks otomobilin detaylarına inelim.

Sıradan bir modifikasyonun ötesinde.

Rolls-Royce'unu âdeta bir sanat eserine dönüştüren Drake, gotik ve rock esintili estetiğiyle tanınan lüks marka Chrome Hearts ile iş birliği yaptı.

Motorun temel parçalarından biri olan sibop kapağı, göz önünde olmayan bir parça fakat bu tasarımda tam anlamıyla bir sanat eserine dönüşüyor. Kapak, 22 ayar elmas süslemelere sahip. Otomobilinize 4 tane almak isterseniz 1 milyon 400 bin TL ödemeniz gerek.

Chrome Hearts'ın tasarımı, otomobili işlevselliğin ötesine taşıyor.

Chrome Hearts; daha önce Lil Uzi Vert ve Kanye West gibi sanatçılarla çalışmış bir marka olsa da sanatlarını bir otomobile; özellikle de bir Rolls-Royce’a entegre etmeleri, yüksek moda ile yüksek performans mühendisliğinin birleşimini simgeliyor.

Rolls-Royce zaten lüksün zirvesini temsil eden bir marka olmasına rağmen Chrome Hearts detayları ona asi ama zarif bir hava katmış oldu.

Hatta bu modifikasyonun aracın dış kısmında değil, motorun içinde bulunması onu daha da özel kıldı.

Drake'in otomobilindeki Chrome Hearts’ın haçları, hançerleri ve çiçek motifleri ile işlenmiş detaylar; ultra-nadir ve özel bir dokunuş olarak öne çıkıyor.

Sokak modasıyla lüks, bir araya gelmiş.

Drake'in otomobilindeki bu detaylar; hip-hop sokak modası ile ultra-lüks görünümü bir araya getiriyor. Hatta Drake'in Chrome Hearts sevgisi yalnızca bu otomobille de sınırlı değil. Ara sıra markanın kıyafetlerini giyiyor ve bir zamanlar Chrome Hearts x OVO iş birliğiyle sınırlı sayıda koleksiyon çıkarmıştı.

Ne olursa olsun, bir sibop kapağının binlerce dolar değerinde olması epey hayret verici. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın!

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