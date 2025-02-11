Dünya üzerinde her gün binlerce trafik kazası yaşanıyor. Her birimiz bunun bilincindeyiz ve bir otomobil satın alırken veya o otomobili kullanırken, dikkat kesildiğimiz ilk şeylerden biri güvenlik oluyor. Kısaca ilk amacımız yayalara, kendimize ve otomobile zarar vermemek.

Çeşitli kuruluşlar da otomobillerdeki güvenlik önlemlerinden tam anlamıyla emin olmak için onlara çarpışma testleri uyguluyor. Ancak bir markanın otomobilleri hariç.

Peki Rolls Royce’lara neden çarpışma testleri yapılmıyor?

Öncelikle çarpışma testlerinin tam olarak ne olduğuna bakalım.

Çarpışma testleri, bir otomobilin farklı açılarda ve hızlarda sabit bir noktaya çarpması sonucunda hem yolculara hem de otomobile zarar gelip gelmediğini değerlendirmek amaçlı yapılıyor.

Bu testlerde otomobillerin yapı malzemelerinin sağlamlığı veya güvenlik sistemlerinin kusursuz çalışıp çalışmadıkları inceleniyor. Örneğin aracın emniyet kemerlerinin veya hava yastıklarının sağlıklı çalışıp çalışmadığı son derece önemli. İşte çarpışma testleri ile de bu gibi güvenlik önlemleri kontrol ediliyor.

Bu testler, çoğunlukla bağımsız kuruluşlar tarafın yapılıyor ve test sonuçları da otomobiller üzerinde puan ya da yıldız şeklinde derecelendiriliyor. Sonuç olarak otomobili almayı düşünen kişiler de otomobilin güvenlik seviyeleri hakkında çeşitli bilgiler edinmiş oluyor.

Peki çarpışma testlerinden çıkan en sağlam araba hangisidir? diye bir soru sorma ihtiyacı duyabilirsiniz.

Ancak bunun maalesef net bir cevabı yok. Çünkü her otomobilin sağlamlığı, kullanıcı ihtiyaçlarına, kullanılan malzemelere ve bütçesine göre farklılık gösteriyor.

Fakat son yıllarda yapılan testlere ve onların sonuçlara göre en sağlam arabalar arasında; Tesla Model 3, Volvo XC90, BMX İX, Mercedes-Benz GLE, Subaru Outback, Citroen Nemo ve Volkswagen Golf gibi araçlar yer alıyor.

Gelelim Rolls Royce’lara neden çarpışma testi yapılmadığına.

Rolls Royce, otomobillerini kişiselleştirilmiş bir şekilde üretiliyor. Üretimden sonra şirket, aracı satın alan kişinin tüm verilerini saklıyor. Ayrıca herhangi bir test kuruluşunun, söz konusu çarpışma testi için ortalama 4-5 araca ihtiyacı oluyor.

Ancak Rolls Royce, şimdiye kadar bu kuruluşlara çarpışma testleri yapmaları için araç tedariği yapmamış ve yapmamaya devam ediyor. Çünkü bu teste giren arabalar çoğunlukla perte çıkıyor ve kurtarılamıyor.

Böyle bir durumda çarpışma testini yapmak isteyen kuruluşların, bu arabaları satın almaları gerekiyor ancak Rolls Royce markalı arabaların fiyatları çok yüksek. Hâliyle kuruluşlar da bu fikre yanaşmıyor ve bu döngü devam ediyor. İşte bu sebeple Rolls Royce araçlarına çarpışma testleri uygulanamıyor.

Otomobillerle ilgili ilginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: