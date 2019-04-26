Soluduğunuz havanın ne kadar sağlıklı olduğunu merak mı ediyorsunuz? Xiaomi'nin hava dedektörü sayesinde bunu hemen öğrenebilirsiniz.

Yaşamak için en temel şartlarımız arasında oksijen, başka bir deyişle soluduğumuz hava bulunuyor. Peki, bu havanın ne kadar kaliteli olduğunu nasıl öğrenebiliriz?

Günlük yaşantımızda gerek egzozlardan çıkan gazlar gerek sigara dumanı gerekse kullandığımız parfümler gibi onlarca sebebin sonucunda aldığımız havanın kalitesi fazlasıyla düşebiliyor. Dışarıda gezdiğimiz zaman bu konulara fazla bir müdahale şansımız bulunmasa da denetleme şansına sahibiz. Başlangıçta bahsettiğimiz şey fazlasıyla endüstriyel ve masraflı bir şey gibi görünse de aslında küçük bir aletle yapılabiliyor.

Akıllı ev aletleri konusunda insanların her türlü ihtiyacını karşılamayı amaçlayan Xiaomi, taşınabilir akıllı hava kalite dedektörü sayesinde yalnızca küçük bir cihaz yardımıyla havanın kalitesini ölçmenize olanak sağlıyor.

Xiaomi Mi PM2.5 Taşınabilir Akıllı Hava Kalite Dedektörü özellikleri

Ekran: LED

LED Batarya: 750 mAh

750 mAh Ürün Ağırlığı: 100 gram

100 gram Boyut: 63x34x63 mm

63x34x63 mm Bağlantı: Wi-Fi

Wi-Fi Malzeme: ABS

Ürünün inceleme videosu:

Aldığınız havanın kalitesini ölçen Xiaomi Mi PM2.5aynı zamanda Xiaomi’nin hava temizleyicisiyle de eş zamanlı olarak çalışabiliyor. Mi Home uygulaması aracılığıyla kontrol edebileceğiniz hava kalite dedektörünün fiyatıysa 419,90 TL. Ürünün Teknostore sayfasına ulaşmak için buradaki bağlantıya, bu ürün dışıındaki Xiaomi ürünlerini incelemek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.