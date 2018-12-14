Sizi Adrenalin Komasına Sokacak 10 Efsane Aksiyon Dizisi

Bu reçetede yer alan her şeyi tüketmek zorunda değilsiniz. Zira biz ilaç yazmıyor, ancak alfabedeki tüm vitaminler kadar gerekli olan adrenalini, damarlarınızda akarken hissettirecek dizileri listeliyoruz. Ortaçağda, gelecekte ya da günümüzde geçen fantastik, gerçekçi ya da bilim kurguya dayanan yapımlara yer veriyoruz. Tekrar hoş geldiniz.

Yaşamak için adrenalin hormonuna ihtiyacımız var, ancak bu ihtiyacı karşılamak için aksiyonun içine doğrudan girmek gerekmiyor. Filmler, tek kullanımlık iğne şeklinde bünyemize destek sağlarken diziler, tıpkı adrenalin hapları gibi görev görebilirler.

Webtekno Haftalık Dizi Reçetesi’nin bu bölümünde; farklı zamanlarda geçen, kara kuru aksiyondan fazlasını sunup, aklınızla dalga geçmeyen yapımları listeliyoruz. Aksiyon türünü seven herkesin kendisine hitap edecek bir yapım bulması için bakış açımızı biraz geniş tuttuk. Tarihi dönemlerde yaşananlardan esinlenen, bazen o yaşananların üzerine fantastik olayların kurgulandığı, olmadı bilim-kurgu veya gerilim türleriyle harmanlanmış aksiyon dizileri bulacaksınız. Her şeyden uzak, saf aksiyon isteyenleri de unutmadık. Haydi başlayalım!

Vikings:

Öyle çocukluk efsanesi olan çizgi filmlerdeki tatlı Vikingler yok, barbar, psikopat ve acımasız Vikingler var. Denizlerdeki en uzak kıyıları, en tehlikeli ovaları; kan, ter ve düşmanın göz yaşıyla işgal ediyorlar. Sabahları uyanmak için bile izleyebilirsiniz.

IMDb puanı: 8,6

8,6 Rotten Tomatoes notu: %91

%91 Yayıncı: History Channel

24:

Listede aksiyon dizilerine dair kültleşmiş bir yapım bulundurmak, bitmiş bir hikayeyi istediği zaman oturup izlemek isteyenler için 24’e yer veriyoruz. Ayrıca Jack Bauer’in maceralarını da bilmeyen kalmadı. 2001-2014 yılları arasında yayınlanan orijinal yapım gayet tadındaydı, ancak 2017’de gelen ve size asla önermediğimiz devam yapımı sirke tadı verdi.

IMDb puanı: 8,4

8,4 Rotten Tomatoes notu: %87

%87 Yayıncı: Fox (ABD)

Jack Ryan:

Genellikle oyun dünyasında adını senaryolarıyla duyuran Tom Clancy’nin dizi dünyasında kendisine yer bulduğu Jack Ryan, başarılı bir CIA analistinin maceralarını konu alıyor. Hikayenin kurgusu modern dizi standartlarında olsa da aksiyon ve gerilim dışında arayışı olanlara göre değil.

IMDb puanı: 8,2

8,2 Rotten Tomatoes notu: %74

%74 Yayıncı: Amazon

The Last Kingdom:

Tam bir tarihi aksiyon dizisi olarak ele alabileceğimiz Last Kingdom, bugün İngiltere olarak bildiğimiz ve 872 yılında çok sayıda dağılmış krallığın bulunduğu topraklarda geçiyor. Yapımın savaş sahneleri gerçekten ustalıkla çekilmiş, aynı şekilde tarihi mekanlar ve savaş taktikleri çok iyi yansıtılmış durumda. Akşamları izleyecek alternatif dizi arayanlar için çok ideal.

IMDb puanı: 8,2

8,2 Rotten Tomatoes notu: %87

%87 Yayıncı: Netflix, BBC

Into the Badlands:

“Aksiyon dediğin dövüş sanatlarıyla olur, aksiyon dediğin uzak doğu kökenlidir” diyenler için listede yer alan bu yapım, genç ve yetenekli bir savaşçının boyundan büyük işlere kalkışmasını konu ediniyor. 2000’li yılların başlarında çıkan filmlerdeki uzak doğu dövüş sahnelerini andıran sekanslarıyla, modern kurgu tekniklerini bir araya getiriyor.

IMDb puanı: 8,1

8,1 Rotten Tomatoes notu: %77

%77 Yayıncı: AMC

Lost in Space:

Uzay gerilim ve aksiyonu isteyip de bir türlü bulamayanlara özel olan Lost in Space, bu konuda kesinlikle en ideal dizilerden birisi. Yeni olması nedeniyle görsel efektler konusunda, uzay konulu diğer dizilerle arasına ciddi bir fark koyuyor. Değerlendirme notları çok yüksek olmasa da çerezlik gider diyoruz.

IMDb puanı: 7,2

7,2 Rotten Tomatoes notu: %69

%69 Yayıncı: Netflix

Lethal Weapon:

Birbiriyle aşırı derecede uyumsuz bir polis ve bir dedektiften oluşan ekipten, ancak bu kadar etkili dizi yapılabilirdi. Senaryo her ne kadar klişelerle dolu olsa da benzer rakiplerine karşı başarılı bir yapımdır. Tahmin edeceğiniz üzere araya biraz da komedi harmanlanmış durumda.

IMDb puanı: 8,0

8,0 Rotten Tomatoes notu: %80

%80 Yayıncı: Fox (ABD)

The Punisher:

Marvel hayranı olun ya da olmayın, süper kahramanları sevin ya da sevmeyin, Punisher kendisini sevdirmeyi çok iyi biliyor. Sinema ya da televizyondaki intikam hikayelerini unutun, Punisher’ı kesinlikle izlemeniz gerekiyor.

IMDb puanı: 8,6

8,6 Rotten Tomatoes notu: %66

%66 Yayıncı: Netflix

Daredevil:

2003 yılında şu sıralar Batman ile geleceği pek belli olmayan Ben Affleck’in Daredevil filmi üzerine, daha iyisi yapılamazdı. Her ne kadar 4. sezon aşamasındayken iptal edilse de dizi, ilk 3 sezonuyla çok şey vadediyor.

IMDb puanı: 8,7

8,7 Rotten Tomatoes notu: %91

%91 Yayıncı: Netflix

Game of Thrones:

Böyle bir listenin zirvesinde, tarihin en yüksek bütçeli dizisine yer vermemek olmazdı. Fantastik kurgu, aksiyon ve gerilimin her açıdan zirvede olduğu Game of Thrones’u izlemeyen çok insan var. Eğer izliyorsanız, listede yer aldığı için izlemeyenleri mazur görünüz. O savaş sahnelerinin zihinlerden silinmesi imkansız.

Eğer sizin de aksiyon konusunda önerdiğiniz diziler varsa yorumlar kısmında belirtebilir, Haftalık Dizi Reçetesi serimizin diğer önerlilerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz: