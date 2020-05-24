Fast food devlerinden birisi olan Burger King, insanları sosyal mesafeyi korumaya teşvik edecek yeni kağıttan tacını gösterdi. Şirket, tacını Almanya’da açılan yeni restoranlarında kullanıma soktu.

Hayatı durma noktasına getiren koronavirüs, gıda sektörü dahil birçok sektörü etkilemiş durumda. Günümüzün en büyük fast food zincirlerinden Burger King de etkisini göstermeye devam eden COVID-19 salgını nedeniyle hâlen birçok ülkedeki restoranlarını kapalı tutuyor.

Ancak salgının yaralarını yavaş yavaş sarmay başlayan Almanya’da Burger King, restoranlarını yeniden müşterilerine açtı. Yine de hâlâ bir salgın tehlikesi olduğundan her açılan restoran gibi Burger King de sosyal mesafeyi koruyucu önlemler aldı. Gıda zincirinin aldığı bir önlemse oldukça yaratıcıydı.

Burger King'ten yeni taç:

Koronavirüs ilk çıktığı günlerde insanları sosyal mesafeyi korumaya çalışırken birçok farklı şekilde görmüştük. Bunlardan birisi de vücuduna daire şeklinde bir metal geçiren adamdı. Bu kişi bu sayede kendisini diğer insanlardan uzak tutuyor, istese de yaklaşamıyordu.

İşte o önleme benzer bir önlem Burger King tarafından da alındı. Şirket, zaman zaman hediye olarak verdiği kağıttan tacın boyutlarını artırdı. Burger King’in ünlü tacı, insanların birbirlerine yaklaşmalarını engelleyecek kadar büyük bir çapa sahip oldu. Burger King, resmi hesaplarından o tacın görüntüsünü paylaştı.

Burger King’in aldığı bu önlem, diğer restoran zincirlerinin aldığı önlemleri de merak etmenizi sağlamış olabilir. Burger King’in en dişli rakibi McDonald’s, Hollanda’da kapalı olan restoranlarından birisinde yeni bir tasarım uygulamayı deniyor. Şirketin Hollanda’daki restoranı, müşterilerin sosyal mesafeye uymalarını oldukça kolaylaştırmayı hedefliyor.

McDonald’s’ın sosyal mesafeyi korumaya yardımcı olan restoranı, müşteriler arasında her zaman 1,5 metrelik mesafe olmasını sağlıyor. Restoran, normal şartlarda aldığı müşterilerden de fazla kaybetmiyor. Yeni önlemlere rağmen restoran içinde normal şartlarda gelecek müşterilerin 3’te 2’si bulunabiliyor. Tabii bu restoran Hollanda’da geçerli olan önlemler nedeniyle henüz açılabilmiş değil.